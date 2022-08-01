Неопалимая Купина — моя Украина: как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру

Как бы ни старались притворяться братьями, россияне всегда оставались самыми ярыми врагами Украины, ее народа и, конечно, культуры.

Впрочем, уничтожать что-то, не укладывающееся в твою картину мира, вполне логично как для существа, развивающегося в условиях тотальной тирании.

И кто же, если не сосед, чаще всего попадает под руку? Особенно, когда он пытается развиваться, создавать что-то новое, совершенно не ограниченное воображением. Как не попытаться отнять у него границы физические, а заодно и пройтись катком по его культуре?

У любой образованной и цивилизованной нации вряд ли бы появились подобные мысли, но только не у россиян.

Поэтому Вікна собрали вместе все случаи попыток российских оккупантов уничтожить украинцев, а заодно и нашу культуру.

1627 год

Первые запреты берут начало еще в 15-м веке, но одним из самых заметных стало сожжение всех экземпляров Учительского Евангелия Кирилла Ставровецкого.

Сборник проповедей на 181 странице автор напечатал сам в собственной типографии 9 ноября 1619 года. Это произошло в имении Раины Вишневецкой-Могилянки в городке Рохманов, где в наше время находится село Шумского района Тернопольской области.

Однако московскому царю Михаилу Федоровичу показалось, что эти экземпляры несут в мир ересь и смуту, поэтому их следует сжечь. Как говорится, что человек несет в себе, то видит в других.

1690 год

Не нравились московским правителям и книги украинцев Петра Могилы, Кирилла Ставровецкого, Симеона Полоцкого, Лазаря Барановича. Поэтому в 1690 году РПЦ подвергла анафеме их и все Киевские новые книги.

1720 год

Шли годы, а мышление российских оккупантов образца 18-го века не менялось. Поэтому через несколько десятилетий после анафемы было полностью запрещено издание книг на украинском языке. Также были изъяты украинские тексты из церковных книг.

1784 год

Следующим стал приказ наказывать студентов и увольнять учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.

Ему предшествовало провозглашение русского языка единственным языком преподавания в Киево-Могилянской академии, а также приказ Екатерины II править службу Божью на русском языке по всем церквам империи. Таким образом украинцев лишили собственной книги, а русский язык стал обязательным во всех имперских училищах.

Через пять лет после издания приказа по инициативе Екатерины II в Петербурге издали Сравнительный словарь всех языков, где украинский обозначили, как русский, искаженный польским.

1863 год

19 век не стал исключением для политики московских правителей. Уже в 1863 году был издан Валуевский циркуляр, фактически запрещавший давать цензурное разрешение на печать украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы.

1876 год

Через несколько лет следом за ним выходит Эмский указ, запретивший печать и ввоз из-за границы украиноязычной литературы. Также провозглашается запрет украинских спектаклей и печать нот народных песен.

Впервые указ был обнародован в книге Ф. Савченко с красноречивым названием Запрет украинства.

1888 год

Не прошло и десяти лет после Эмского указа, как в 1888 году украинский язык постиг очередной запрет. Теперь согласно указу Александра III им нельзя было пользоваться в официальных учреждениях. Также запрещалось крестить детей украинскими именами.

Этому событию предшествовали запреты преподавания на украинском языке в школах, произнесение церковных проповедей и даже проведение театральных представлений.

1914 год

Новый век принес новые запреты. В 1914 году отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко стало незаконным. Также вышел указ Николая II об отмене украинской печати и запрете украинской прозы.

Начало века ознаменовалось изъятием цензурой из текстов слов казак, москаль, Украина, украинский, Запорожье, Сечь и других, напоминавших оккупантам об украинской символике.

Предшествовали запретам и закрытие украинских культурных обществ и издательств по приказу правительства Столыпина. Также в очередной раз запрещалось чтение лекций на украинском языке.

1926 год

Со Сталиным пришли на украинскую землю новые проблемы, убийства и, конечно, запреты. В 1926 году фанат усов и трубки направил письмо Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против “национального уклона”, начались преследования деятелей “украинизации”.

Позже тоталитарный правитель не успокоился и уже в 1933 году послал телеграмму о прекращении украинизации. Таким образом, началось уничтожение украинских писателей, а вместе с ними из текстов начала исчезать буква “ґ”.

1932–1933 год

Физическое уничтожение или же моральное — российских оккупантов устраивали любые методы борьбы против свободного украинского народа.

Так, в 1932 году руководство ВКП и правительство СССР начали изъятие урожая у украинских селян, создали Голодомор и проводили политику геноцида украинского народа.

1937 год

Когда морально украинцев не удалось подавить, советская власть начала физическое уничтожение. 1937 год ознаменовался термином Расстрелянное возрождение.

В урочище Сандармох было убито 1111 украинцев, политических деятелей и ученых. Данные могут отличаться от реальных, поскольку мир вряд ли узнает, сколько реально жертв попало в руки советских палачей.

Читать по теме Пролетарии против лириков. Как советская власть воевала с украинскими поэтами Как советская власть боялась и уничтожала любые проявления украинской культуры.

В следующем году после событий в урочище Сандармох появилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей.

1946 год

Во время Второй мировой войны по украинских землях потопталось немало оккупантов, но не прошло и года, как россияне снова напомнили, что они на нашей территории тоже в статусе захватчиков. В 1946 году было принято украинское правописание, которое стало приближенным к русскому.

1958 год

Пытаясь избавиться от украинского языка, советские власти разрешили родителям учеников отказываться от его изучения в школах УССР.

Таким образом боролись не только с украинским, но и другими языками республик. В итоге родители якобы могли выбирать, изучать ли их ребенку еще какой-нибудь язык, кроме русского.

Прошло всего три года после данных изменений в законодательстве, как очередной съезд ЦК КПСС провозгласил политику “слияния наций”, что означало тотальную русификацию всех народов, попавших в руки советской власти.

1972 год

Если после Второй мировой войны советские власти немного наращивали силы, то уже в 1972 году с новой силой начались массовые аресты оппозиционной украинской интеллигенции.

К неугодным для советской власти граждан применяли методы расстрелов, пыток, их держали в психушках и лагерях.

За два года также появилось постановление ЦК КПСС О подготовке к 50-летию создания СССР, официально задавшее курс на так называемую денационализацию.

1983 год

Если украинский язык запрещали, то для русского начали создавать еще больше условий для распространения, чем для опасного вируса из-за немытых рук.

Таким образом, появилось постановление, которое предусматривало введение новых мер по улучшению изучения русского языка в школах. Доплата за русский язык преподавания составила около 15%.

2012 год

Даже в независимой Украине были неприятные случаи, такие как Закон о языках Колесниченко-Кивалова. Согласно документу в 13 регионах Украины русский язык получил статус регионального и практически приравнивался к государственному.

Закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

2014 год

Когда Россия незаконно аннексировала украинский Крым и вторглась на Восток, она продолжила практику уничтожения нашей культуры и языка.

Так, на временно оккупированных территориях в школах для видимости оставили только один час в неделю для изучения украинского. Однако все образовательные учреждения начали полностью переводить на русский язык преподавания.

2022 год

Полномасштабное вторжение РФ в Украину понесло за собой полномасштабное уничтожение культурного наследия, убийства украинцев, мародерство и переписывание истории.

На временно оккупированных территориях сразу началась русификация учебных заведений, запрет на преподавание на украинском языке, а также изъятие отдельных предметов, подчеркивающих национальную идентичность населения.

Войска российских оккупантов массово уничтожают культурные и исторические памятники, учебные заведения и даже книги. Также захватчики принудительно пытаются интегрировать временно оккупированные территории в российскую систему образования.

Однако за эти долгие столетия борьбы за свою независимость украинцев не только пытались уничтожить, но и буквально украсть нашу культуру. Читай, как Россия присваивала украинских деятелей искусства, превращая их в россиян на бумаге.

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