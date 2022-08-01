Неопалимая Купина — моя Украина: как Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинцев и нашу культуру

Как бы ни старались притворяться братьями, россияне всегда оставались самыми ярыми врагами Украины, ее народа и, конечно, культуры.
Впрочем, уничтожать что-то, не укладывающееся в твою картину мира, вполне логично как для существа, развивающегося в условиях тотальной тирании.
И кто же, если не сосед, чаще всего попадает под руку? Особенно, когда он пытается развиваться, создавать что-то новое, совершенно не ограниченное воображением. Как не попытаться отнять у него границы физические, а заодно и пройтись катком по его культуре?
У любой образованной и цивилизованной нации вряд ли бы появились подобные мысли, но только не у россиян.
Поэтому Вікна собрали вместе все случаи попыток российских оккупантов уничтожить украинцев, а заодно и нашу культуру.
Первые запреты берут начало еще в 15-м веке, но одним из самых заметных стало сожжение всех экземпляров Учительского Евангелия Кирилла Ставровецкого.
Сборник проповедей на 181 странице автор напечатал сам в собственной типографии 9 ноября 1619 года. Это произошло в имении Раины Вишневецкой-Могилянки в городке Рохманов, где в наше время находится село Шумского района Тернопольской области.
Однако московскому царю Михаилу Федоровичу показалось, что эти экземпляры несут в мир ересь и смуту, поэтому их следует сжечь. Как говорится, что человек несет в себе, то видит в других.
Не нравились московским правителям и книги украинцев Петра Могилы, Кирилла Ставровецкого, Симеона Полоцкого, Лазаря Барановича. Поэтому в 1690 году РПЦ подвергла анафеме их и все Киевские новые книги.
Шли годы, а мышление российских оккупантов образца 18-го века не менялось. Поэтому через несколько десятилетий после анафемы было полностью запрещено издание книг на украинском языке. Также были изъяты украинские тексты из церковных книг.
Следующим стал приказ наказывать студентов и увольнять учителей Киево-Могилянской академии за отход от русского языка.
Ему предшествовало провозглашение русского языка единственным языком преподавания в Киево-Могилянской академии, а также приказ Екатерины II править службу Божью на русском языке по всем церквам империи. Таким образом украинцев лишили собственной книги, а русский язык стал обязательным во всех имперских училищах.
Через пять лет после издания приказа по инициативе Екатерины II в Петербурге издали Сравнительный словарь всех языков, где украинский обозначили, как русский, искаженный польским.
19 век не стал исключением для политики московских правителей. Уже в 1863 году был издан Валуевский циркуляр, фактически запрещавший давать цензурное разрешение на печать украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы.
Через несколько лет следом за ним выходит Эмский указ, запретивший печать и ввоз из-за границы украиноязычной литературы. Также провозглашается запрет украинских спектаклей и печать нот народных песен.
Впервые указ был обнародован в книге Ф. Савченко с красноречивым названием Запрет украинства.
Не прошло и десяти лет после Эмского указа, как в 1888 году украинский язык постиг очередной запрет. Теперь согласно указу Александра III им нельзя было пользоваться в официальных учреждениях. Также запрещалось крестить детей украинскими именами.
Этому событию предшествовали запреты преподавания на украинском языке в школах, произнесение церковных проповедей и даже проведение театральных представлений.
Новый век принес новые запреты. В 1914 году отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко стало незаконным. Также вышел указ Николая II об отмене украинской печати и запрете украинской прозы.
Начало века ознаменовалось изъятием цензурой из текстов слов казак, москаль, Украина, украинский, Запорожье, Сечь и других, напоминавших оккупантам об украинской символике.
Предшествовали запретам и закрытие украинских культурных обществ и издательств по приказу правительства Столыпина. Также в очередной раз запрещалось чтение лекций на украинском языке.
Со Сталиным пришли на украинскую землю новые проблемы, убийства и, конечно, запреты. В 1926 году фанат усов и трубки направил письмо Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против “национального уклона”, начались преследования деятелей “украинизации”.
Позже тоталитарный правитель не успокоился и уже в 1933 году послал телеграмму о прекращении украинизации. Таким образом, началось уничтожение украинских писателей, а вместе с ними из текстов начала исчезать буква “ґ”.
Физическое уничтожение или же моральное — российских оккупантов устраивали любые методы борьбы против свободного украинского народа.
Так, в 1932 году руководство ВКП и правительство СССР начали изъятие урожая у украинских селян, создали Голодомор и проводили политику геноцида украинского народа.
Когда морально украинцев не удалось подавить, советская власть начала физическое уничтожение. 1937 год ознаменовался термином Расстрелянное возрождение.
В урочище Сандармох было убито 1111 украинцев, политических деятелей и ученых. Данные могут отличаться от реальных, поскольку мир вряд ли узнает, сколько реально жертв попало в руки советских палачей.
В следующем году после событий в урочище Сандармох появилось постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей.
Во время Второй мировой войны по украинских землях потопталось немало оккупантов, но не прошло и года, как россияне снова напомнили, что они на нашей территории тоже в статусе захватчиков. В 1946 году было принято украинское правописание, которое стало приближенным к русскому.
Пытаясь избавиться от украинского языка, советские власти разрешили родителям учеников отказываться от его изучения в школах УССР.
Таким образом боролись не только с украинским, но и другими языками республик. В итоге родители якобы могли выбирать, изучать ли их ребенку еще какой-нибудь язык, кроме русского.
Прошло всего три года после данных изменений в законодательстве, как очередной съезд ЦК КПСС провозгласил политику “слияния наций”, что означало тотальную русификацию всех народов, попавших в руки советской власти.
Если после Второй мировой войны советские власти немного наращивали силы, то уже в 1972 году с новой силой начались массовые аресты оппозиционной украинской интеллигенции.
К неугодным для советской власти граждан применяли методы расстрелов, пыток, их держали в психушках и лагерях.
За два года также появилось постановление ЦК КПСС О подготовке к 50-летию создания СССР, официально задавшее курс на так называемую денационализацию.
Если украинский язык запрещали, то для русского начали создавать еще больше условий для распространения, чем для опасного вируса из-за немытых рук.
Таким образом, появилось постановление, которое предусматривало введение новых мер по улучшению изучения русского языка в школах. Доплата за русский язык преподавания составила около 15%.
Даже в независимой Украине были неприятные случаи, такие как Закон о языках Колесниченко-Кивалова. Согласно документу в 13 регионах Украины русский язык получил статус регионального и практически приравнивался к государственному.
Закон предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
Когда Россия незаконно аннексировала украинский Крым и вторглась на Восток, она продолжила практику уничтожения нашей культуры и языка.
Так, на временно оккупированных территориях в школах для видимости оставили только один час в неделю для изучения украинского. Однако все образовательные учреждения начали полностью переводить на русский язык преподавания.
Полномасштабное вторжение РФ в Украину понесло за собой полномасштабное уничтожение культурного наследия, убийства украинцев, мародерство и переписывание истории.
На временно оккупированных территориях сразу началась русификация учебных заведений, запрет на преподавание на украинском языке, а также изъятие отдельных предметов, подчеркивающих национальную идентичность населения.
Войска российских оккупантов массово уничтожают культурные и исторические памятники, учебные заведения и даже книги. Также захватчики принудительно пытаются интегрировать временно оккупированные территории в российскую систему образования.
Однако за эти долгие столетия борьбы за свою независимость украинцев не только пытались уничтожить, но и буквально украсть нашу культуру. Читай, как Россия присваивала украинских деятелей искусства, превращая их в россиян на бумаге.
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