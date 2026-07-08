Вишневое после обстрела 6 июля показали в Киевской ОВА: количество жертв возросло

В городе Вишневое на Киевщине возросло количество жертв атаки 6 июля — в больнице скончался тяжелораненый мужчина.

Вишневое после обстрела: в больницах остаются 18 пострадавших

О новых данных сообщил начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

— К сожалению, у нас есть еще одна трагическая новость. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате российского удара. Таким образом количество погибших возросло до девяти. Искренние соболезнования родным и близким каждого, чью жизнь забрала Россия, — отметил он.

По словам главы области, по состоянию на вечер в медицинских учреждениях продолжают находиться 18 пострадавших. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Атака на Вишневое: что известно о разрушении

Специалисты уже провели предварительное обследование поврежденного жилья и разделили его на три категории в зависимости от степени разрушений.

К первой категории отнесли 115 домов с незначительными повреждениями. Их владельцы смогут получить государственную компенсацию для самостоятельного восстановления.

Еще 47 частных домов нуждаются в капитальном ремонте. Их планируют восстанавливать за счет государственного и областного бюджетов.

91 дом полностью уничтожен. Для таких объектов предусмотрено новое строительство за средства государства и области.

Также запланировано восстановление двух поврежденных многоквартирных домов и внешних инженерных сетей квартала. Повреждено более 250 частных домов

По предварительным подсчетам, российская атака повредила 253 частных жилых дома и 27 многоквартирных домов. В многоэтажках выбито 1692 окна.

Кроме того, в местные органы власти уже поступило 65 обращений от представителей бизнеса по поводу поврежденного имущества. Работа комиссий продолжается, поэтому окончательные масштабы разрушений еще уточняются.

К ликвидации последствий обстрела были привлечены более 200 коммунальщиков, десятки единиц специальной техники, спасатели, полицейские, энергетики, газовщики, волонтеры и благотворительные организации.

Для людей, которые остались без жилья, организовали временное расселение. Сейчас в местах временного проживания находятся 60 человек, еще около 160 человек временно разместились у родственников и знакомых. Также на месте работает полевая кухня, где для всех желающих организовано горячее питание.

Генштаб: объект в Вишневом не относится к ВСУ

После трагедии в Вишневом в информационном пространстве распространялись предположения относительно объекта, на котором после обстрела произошла детонация. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в комментарии Укринформу подчеркнули, что этот объект не находится в сфере управления и не подчиняется ВСУ.

Как сообщил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий, распоряжение Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины о запрете размещения складов боеприпасов и других подобных объектов вблизи гражданской застройки остается действующим.

В Генеральном штабе также выразили соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим в результате российского удара.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Одним из наиболее пострадавших населенных пунктов стало Вишневое, где разрушения получили десятки жилых домов на нескольких улицах. Ликвидация последствий атаки и обследование поврежденных объектов продолжаются.

Фото в материале: Николай Калашник.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска совершили одну из самых масштабных атак на Киев за последнее время.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!