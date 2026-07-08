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Вишневое после обстрела 6 июля показали в Киевской ОВА: количество жертв возросло

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 11:06 3 мин.
Атака на Вишневое 6 июля

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