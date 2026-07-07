Огурцы с мукой на зиму: старинный рецепт хрустящей домашней закуски

В сезон домашних заготовок хозяйки все чаще вспоминают проверенные временем рецепты. Один из них — огурцы с мукой на зиму. На первый взгляд такой способ может показаться необычным, однако именно он помогает получить хрустящие квашеные огурцы с насыщенным вкусом без сложных манипуляций.

Этот рецепт десятилетиями передавали в семьях, а многие и сегодня называют его одним из самых удачных способов заготовки огурцов. Об этом рассказывает кулинарный сайт Plyashka.

Огурцы с мукой рецепт: какие ингредиенты понадобятся

Для этого рецепта не нужны дорогие или редкие продукты. Большинство ингредиентов найдется практически у каждой хозяйки, а сочетание зелени, специй, соли и муки создает условия для естественного квашения огурцов без сложных технологий. Именно благодаря этому они получаются ароматными, хрустящими и хорошо хранятся в течение длительного времени.

Для приготовления понадобятся:

свежие огурцы;

зонтики укропа;

листья черной смородины;

листья или корень хрена;

несколько зубчиков чеснока;

черный перец горошком;

по желанию — кусочек острого перца;

при возможности — листья дуба, винограда или грецкого ореха.

Для рассола на трехлитровую банку понадобится:

3 ст. л. пшеничной муки с горкой;

3 ст. л. каменной соли с горкой;

обычная холодная вода.

Для двухлитровой банки достаточно по две столовые ложки муки и соли.

Огурцы с мукой на зиму рецепт: как правильно приготовить

На дно чистой банки выкладывают зелень, специи и чеснок, после чего максимально плотно заполняют ее огурцами. Сверху насыпают необходимое количество муки и соли, а затем заливают холодной водой. Банку накрывают крышкой, не закручивая ее герметично, чтобы во время брожения выходил газ.

Емкость оставляют при комнатной температуре примерно на 7–14 дней. В этот период банку рекомендуется встряхивать хотя бы один раз в день, чтобы мука равномерно распределялась по всему рассолу.

Когда все огурцы приобретут равномерный светло-оливковый цвет, процесс квашения можно считать завершенным.

После завершения квашения банки переносят в прохладное темное место — погреб, подвал, кладовую или застекленный балкон. По словам авторов рецепта, если соблюдать технологию приготовления и не открывать банки во время брожения, квашеные огурцы с мукой на зиму хорошо хранятся до нового сезона. При этом стерилизовать банки перед закладкой продуктов не нужно — достаточно их тщательно вымыть.

Готовые огурцы получаются плотными, хрустящими, без пустот внутри и с характерной кислинкой. Именно такие часто используют для рассольника, винегрета или подают как самостоятельную закуску.

Ранее мы рассказывали, зачем замачивать огурцы перед консервацией. Именно этот простой шаг помогает сделать домашние закрутки хрустящими — подробнее читайте в материале.

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