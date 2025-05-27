Как быстро сделать хрустящие малосольные огурцы: секреты моментальной засолки

Фото Unsplash Свежие и малосольные огурцы — как два разных блюда. И летом хочется смаковать сразу же обоими. Только на грядке или в продаже появились молоденькие овощи — пора закладывать их в банке. Как мгновенно сделать малосольные огурцы в домашних условиях – читай рецепты в материале. Малосольные огурцы в банке Ингредиенты огурцы свежие — 1 кг; соль — 2 столовые ложки; сахар — 1 чайная ложка; укроп — 4-6 зонтов; лист хрена — 1-2 штуки; корень хрена — кусочек 5 см; листья смородины или вишни — по желанию; черный перец горошком — 8 штук; чеснок — 3 зубчика; перец острый красный — по вкусу; вода — 1 литр. Способ приготовления Овощи вымой щеткой, обрежь с двух сторон. Не поленись, предварительно замочи в воде огурцы на 2-4 часа: от этого напрямую зависит, будут ли они хрустеть. В кипяченой воде раствори сахар и соль, охлади раствор. Выложи в чистую сухую банку овощи, пересыпь пряностями, сверху накрой листочком хрена и залей рассолом. Придави небольшим грузом. Оставь при комнатной температуре. Если огурцы тоненькие — будешь есть малосольные уже через 8-10 часов. Хрустящие малосольные огурцы на скорую руку А вот если гости почти на пороге или овощи солишь утром, а планируешь угощать ими семью на ужин — можно сделать блюдо наскоро. Как ускорить процесс — расскажем дальше и дадим рецепт.Ингредиенты огурцы — 1,5 кг; лимоны — 2 штуки; соль — 3 столовые ложки; сахар — 1 чайная ложка; пряности по вкусу: перец черный и ароматный, мята, эстрагон, укроп. Как сделать овощи хрустящими, еще и быстро? Воспользуйся двумя хитростями. Первая: срежь кончики с двух сторон и разрежь огурцы вдоль на 2-4 части. Таким образом, ты в разы ускоришь приготовление. Вторая: погрузи овощи не в рассол, а в пряно-кисло-соленую смесь. Она сквасит их почти мгновенно. А пряности сделают их хрустящими. Способ приготовления Тщательно вымытые овощи разрежь на 2-4 части, убрав с обеих сторон хвостики. Соль, сахар, лимонную цедру, лимонный сок и измельченные любимые пряности перетри в однородную массу. Положи в нее огурцы и тщательно перемешай. Поставь их в холодильник на пол часа — час. Вынимай — и наслаждайся. Они готовы! Читать по теме Быстрые малосольные огурцы в пакете: рецепт на миллион Как приготовить хрустящие ароматные малосольные огурцы в пакете всего за шесть часов — рецепт в материале Малосольные огурцы на минеральной воде огурцы —1 кг; газировка — 1 л; соль — 2 столовые ложки; пряности — по своему вкусу. Попробуй сделать соление на минеральной воде. Как ни странно, от качества воды напрямую зависит вкус и хрусткость овощей. Способ приготовления Огурцы вымой и срежь хвостики. Заложи в банку слоями пряности и овощи. Засыпь солью и немного встряхни ее внутри банки. Залей содержимое минеральной водой. Оставь на четыре часа при комнатной температуре. Блюдо почти готово, можешь есть. Если хочешь более насыщенного вкуса — поставь банку в холодильник до следующего дня. Раньше мы рассказывали, как законсервировать огурцы с кетчупом. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Еда, Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter