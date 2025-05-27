Как быстро сделать хрустящие малосольные огурцы: секреты моментальной засолки

Свежие и малосольные огурцы — как два разных блюда. И летом хочется смаковать сразу же обоими. Только на грядке или в продаже появились молоденькие овощи — пора закладывать их в банке. Как мгновенно сделать малосольные огурцы в домашних условиях – читай рецепты в материале.

Малосольные огурцы в банке

Ингредиенты

огурцы свежие — 1 кг;

соль — 2 столовые ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

укроп — 4-6 зонтов;

лист хрена — 1-2 штуки;

корень хрена — кусочек 5 см;

листья смородины или вишни — по желанию;

черный перец горошком — 8 штук;

чеснок — 3 зубчика;

перец острый красный — по вкусу;

вода — 1 литр.

Способ приготовления

Овощи вымой щеткой, обрежь с двух сторон.

Не поленись, предварительно замочи в воде огурцы на 2-4 часа: от этого напрямую зависит, будут ли они хрустеть.

В кипяченой воде раствори сахар и соль, охлади раствор. Выложи в чистую сухую банку овощи, пересыпь пряностями, сверху накрой листочком хрена и залей рассолом. Придави небольшим грузом. Оставь при комнатной температуре.

Если огурцы тоненькие — будешь есть малосольные уже через 8-10 часов.

Хрустящие малосольные огурцы на скорую руку

А вот если гости почти на пороге или овощи солишь утром, а планируешь угощать ими семью на ужин — можно сделать блюдо наскоро. Как ускорить процесс — расскажем дальше и дадим рецепт.

Ингредиенты

огурцы — 1,5 кг;

лимоны — 2 штуки;

соль — 3 столовые ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

пряности по вкусу: перец черный и ароматный, мята, эстрагон, укроп.

Как сделать овощи хрустящими, еще и быстро? Воспользуйся двумя хитростями. Первая: срежь кончики с двух сторон и разрежь огурцы вдоль на 2-4 части. Таким образом, ты в разы ускоришь приготовление. Вторая: погрузи овощи не в рассол, а в пряно-кисло-соленую смесь. Она сквасит их почти мгновенно. А пряности сделают их хрустящими.

Способ приготовления

Тщательно вымытые овощи разрежь на 2-4 части, убрав с обеих сторон хвостики. Соль, сахар, лимонную цедру, лимонный сок и измельченные любимые пряности перетри в однородную массу. Положи в нее огурцы и тщательно перемешай. Поставь их в холодильник на пол часа — час. Вынимай — и наслаждайся. Они готовы!

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Малосольные огурцы на минеральной воде

огурцы —1 кг;

газировка — 1 л;

соль — 2 столовые ложки;

пряности — по своему вкусу.

Попробуй сделать соление на минеральной воде. Как ни странно, от качества воды напрямую зависит вкус и хрусткость овощей.

Способ приготовления

Огурцы вымой и срежь хвостики. Заложи в банку слоями пряности и овощи. Засыпь солью и немного встряхни ее внутри банки. Залей содержимое минеральной водой. Оставь на четыре часа при комнатной температуре. Блюдо почти готово, можешь есть. Если хочешь более насыщенного вкуса — поставь банку в холодильник до следующего дня.

Раньше мы рассказывали, как законсервировать огурцы с кетчупом.

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