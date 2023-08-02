Еда и рецепты

Один из самых популярных рецептов: как законсервировать огурцы с кетчупом чили

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 августа 2023, 19:30
Консервовані огірки з кетчупом чилі: рецепт на зиму покроково
Фото: Pixabay

Больше новостей
Буряк на зиму в банках: рецепти заготівель
Как законсервировать свеклу на зиму: варианты заготовок для разных блюд
Змінити місце проживання знову можна в Дії — покрокова інструкція
Семь минут и заявление готово! Как сменить место жительства в Дія — пошаговая инструкция
Ціни на бензин падають: неочікувані прогнози економістів
Рост будет, но меньшими темпами? Что происходит с ценами на бензин и чего ждать дальше
Як правильно різати кавун: способи красивої нарізки
Вкусно и аккуратно! Как красиво нарезать арбуз, чтобы было удобно кушать
Смотреть больше

Материалы по теме

Буряк на зиму в банках: рецепти заготівель
Как законсервировать свеклу на зиму: варианты заготовок для разных блюд
Сметанник Баунті - простий рецепт від фудблогерки Валерії Велігури
Настоящее райское наслаждение! Рецепт нежнейшего кокосового сметанника Баунти
Живчик
Вкус детства: как сделать живчик из яблок в домашних условиях
Рецепт лимонаду з базиліком та м'ятою від Джеймі Олівера
Пей с водой, кофе или просекко! Простой рецепт лимонада с базиликом и мятой от Джейми Оливера

Видео
0:06:02
Дрони в Україні

Эти птички уничтожают вражескую технику на миллионы долларов! Все об украинской дронной отрасли
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ВСУ выбили россиян южнее Авдеевки! Карта боевых действий в Украине 2 августа в режиме онлайн
0:03:58
військові хірурги
Видели все, во что взрыв может превратить человеческое тело: как военные хирурги вытаскивают бойцов из того мира
0:04:07
Вирощування лохини
Продает голубику и волонтерит. История ветерана АТО, нашедшего себя в фермерстве
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Спасают жизнь, несмотря на опасность! История пожарных-добровольцев, поражающих смелостью
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Больше площади нескольких европейских стран. Заминированность Украины достигает миллионов гектаров
0:12:50
перевірки роботи ТЦК
Избавиться от человеческого фактора и коррупции: генерал Павлюк о проверке работы ТЦК и цифровизации ВСУ
0:04:58
Університети в Україні
Не только давать знания, но и социализировать: как продвигается вступительная кампания и кому рекомендуют выходить на офлайн-обучение
0:11:25
Саміт миру для України: що це таке та як проходить підготовка
Проходит три фазы подготовки и уже насчитывает около 50 стран-участниц! Что известно о Саммите мира
0:05:48
Ситуація в Одесі сьогодні 1 серпня 2023: як працює місія ЮНЕСКО
Ущерб для региона достигает миллионов долларов! О ситуации в Одесской области после российских обстрелов и миссии ЮНЕСКО
Больше видео
Буряк на зиму в банках: рецепти заготівель
Читать дальше
Как законсервировать свеклу на зиму: варианты заготовок для разных блюд
Як правильно різати кавун: способи красивої нарізки
Читать дальше
Вкусно и аккуратно! Как красиво нарезать арбуз, чтобы было удобно кушать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь