Один из самых популярных рецептов: как законсервировать огурцы с кетчупом чили

Наверное, ни у одной семьи сезон консервации не проходит без огурцов. Есть разные варианты, как их законсервировать: разные маринады, малосольные, квашеные и т.д. Но самыми популярными являются консервированные огурцы с кетчупом чили.
Они получаются хрустящими, немного сладковатыми и пикантными, это и делает их такими особенными.
Мы расскажем, как законсервировать огурцы с кетчупом чили.
Ингредиенты на пять банок по 1 л:
Огурцы хорошо промыть и замочить в прохладной воде на два часа. Затем выложить на полотенца, чтобы впитать лишнюю влагу.
На дно простерилизованных банок нужно выложить душистый и черный перцы горошком и гвоздику. В банки положить огурцы, для одной литровой банки нужно 400 г огурцов. Далее приготовить маринад.
В кастрюлю набрать воды и поставить на плиту, добавить соль, сахар и перемешать. Далее добавить в воду кетчуп чили, довести до кипения и влить уксус. Варить минуту и снять с огня.
В кастрюлю набрать воды и поставить на плиту, добавить соль, сахар и перемешать. Далее добавить в воду кетчуп чили, довести до кипения и влить уксус. Варить минуту и снять с огня.
Маринадом залить огурцы в банках, накрыть крышкой и стерилизовать 15 минут.
Далее закрутить крышки, перевернуть вверх дном и укутать теплым одеялом до полного охлаждения. Хранить в темном и прохладном месте.
С кетчупом чили можно приготовить не только огурцы. Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки с кетчупом чили.
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