Один із найпопулярніших рецептів: як законсервувати огірки з кетчупом чилі

Напевно, у жодної родини сезон консервації не минає без огірків. Є різні варіанти, як їх законсервувати: різні маринади, малосольні, квашені тощо. Але чи не найпопулярнішими є консервовані огірки з кетчупом чилі.

Вони виходять хрумкими, трішки солодкуватими та пікантними, це і робить їх такими особливими.

Ми розповімо, як законсервувати огірки з кетчупом чилі.

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Консервовані огірки з кетчупом чилі

Інгредієнти на п’ять банок по 1 л:

огірки — 2 кг

вода — 7 склянок

оцет — 1 склянка

цукор — 1 склянка

сіль — 2 ст. л.

кетчуп чилі — 6-8 ст. л.

гвоздика — 5 шт.

запашний перець горошком — 5 шт.

чорний перець горошком — 5 шт.

Приготування огірків з кетчупом чилі

Огірки добре вимити та замочити у прохолодній воді на дві години. Потім викласти на рушники, щоб ввібрати зайву вологу.

На дно простерилізованих банок треба викласти запашний та чорний перці горошком та гвоздику. У банки покласти огірки, для однієї літрової банки треба 400 г огірків. Далі приготувати маринад.

У каструлю набрати води та поставити на плиту, додати сіль, цукор та добре перемішати. Далі додати до води кетчуп чилі, довести до кипіння та влити оцет. Варити одну хвилину та зняти з вогню.

Маринадом залити огірки в банках, накрити кришкою й стерилізувати 15 хв.

Далі закрутити кришки, перевернути догори дном та укутати теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати у темному та прохолодному місці.

З кетчупом чилі можна приготувати не лише огірки. Раніше ми розповідали, як приготувати кабачки з кетчупом чилі.

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