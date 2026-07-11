Як приготувати консервовані кабачки з кетчупом чилі: швидко, просто, смачно!

Сезон кабачків у розпалі. Господині та господарі не лише думають, що приготувати з кабачків зараз, а і як зберегти цей овоч на зиму.

Одним з улюблених варіантів консервацій є кабачки з кетчупом чилі. Вони виходять солодкуваті та пікантні.

Ми розповімо, як законсервувати кабачки з кетчупом чилі.

Як приготувати кабачки з кетчупом чилі

Інгредієнти для консервованих кабачків з кетчупом чилі:

кабачки — 1.5 кг

сіль — 1 ст. л.

вода — 3 склянки

кетчуп чилі — 4 ст. л.

оцет — 30 мл

гвоздика — 8 шт.

перець горошком — 8 шт.

цукор — 2 ст. л.

Приготування кабачків з перцем чилі

Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти для консервації, а також чотири півлітрові банки. Їх заздалегідь треба простерилізувати.

На дно чистих півлітрових банок покласти по 2 шт. чорного перцю горошком та по 2 шт. гвоздики. Кабачки нарізати кільцями або півкільцями. Краще вибирати невеликі кабачки. Щільно покласти нарізаний овоч у банку. Далі треба приготувати маринад. У воду додати цукор, сіль, кетчуп чилі та дати закипіти. Потім влити оцет і залити киплячим маринадом банки з кабачками. Далі накрити кришкою та простерилізувати. Для цього на дно каструлі покласти рушник, залити водою і дати закипіти. Поставити в киплячу воду банки з кабачками та маринадом на 15 хвилин. Можна спостерігати, як з маринаду виходитиме повітря. Після цього дістати банки та закрутити кришки ключем для консервацій. Перевернути дном догори й укутати до повного охолодження. Після цього кабачки з кетчупом чилі зберігати у погребі чи коморі.

Утім, взимку можна смакувати не лише консервованими кабачками. Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.

Джерело фото: Рinteres.

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