Як приготувати консервовані кабачки з кетчупом чилі: швидко, просто, смачно!

Сезон кабачків у розпалі. Господині та господарі не лише думають, що приготувати з кабачків зараз, а і як зберегти цей овоч на зиму.
Одним з улюблених варіантів консервацій є кабачки з кетчупом чилі. Вони виходять солодкуваті та пікантні.
Ми розповімо, як законсервувати кабачки з кетчупом чилі.
Як приготувати кабачки з кетчупом чилі
Інгредієнти для консервованих кабачків з кетчупом чилі:
- кабачки — 1.5 кг
- сіль — 1 ст. л.
- вода — 3 склянки
- кетчуп чилі — 4 ст. л.
- оцет — 30 мл
- гвоздика — 8 шт.
- перець горошком — 8 шт.
- цукор — 2 ст. л.
Приготування кабачків з перцем чилі
Спочатку потрібно підготувати всі інгредієнти для консервації, а також чотири півлітрові банки. Їх заздалегідь треба простерилізувати.
- На дно чистих півлітрових банок покласти по 2 шт. чорного перцю горошком та по 2 шт. гвоздики. Кабачки нарізати кільцями або півкільцями. Краще вибирати невеликі кабачки. Щільно покласти нарізаний овоч у банку.
- Далі треба приготувати маринад. У воду додати цукор, сіль, кетчуп чилі та дати закипіти. Потім влити оцет і залити киплячим маринадом банки з кабачками.
- Далі накрити кришкою та простерилізувати. Для цього на дно каструлі покласти рушник, залити водою і дати закипіти. Поставити в киплячу воду банки з кабачками та маринадом на 15 хвилин. Можна спостерігати, як з маринаду виходитиме повітря.
- Після цього дістати банки та закрутити кришки ключем для консервацій. Перевернути дном догори й укутати до повного охолодження. Після цього кабачки з кетчупом чилі зберігати у погребі чи коморі.
Утім, взимку можна смакувати не лише консервованими кабачками. Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.
Джерело фото: Рinteres.
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