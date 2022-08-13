Свіжі вітаміни на літо та зиму: як правильно заморозити кабачки

Як би хотілось, щоб усі вітамінні продукти завжди лишались у наших тарілках як влітку, так і взимку. Деякі з них ми вже навчились зберігати, а ось дечому доводиться вчитись. Наприклад, як правильно заморожувати кабачки.
Чому це потрібно? Як приклад, з них можна приготувати оладки чи корисну піцу, що виводить шкідливі речовини з організму. Проте найголовніше — це просто смачно і наповнює зимову вечерю літнім шармом.
Крім того, способів заморозити кабачки чимало. А у морозильній камері вони будуть почуватися свіжими цілий рік. Тож розповідаємо нижче, як спробувати й собі підготувати порцію заморожених вітамінів.
А якщо хочеш їсти свіжі вітаміни просто тут і зараз, тоді читай, як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка.
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