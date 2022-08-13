Їжа та рецепти

Свіжі вітаміни на літо та зиму: як правильно заморозити кабачки

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Серпня 2022, 12:00
як правильно заморозити кабачки на зиму
Фото: Unsplash

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