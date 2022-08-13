Свежие витамины на лето и зиму: как правильно заморозить кабачки

Как хотелось бы, чтобы все витаминные продукты всегда оставались в наших тарелках как летом, так и зимой. Некоторые из них мы уже научились хранить, а вот кое-чему приходится учиться. К примеру, как правильно замораживать кабачки.
Почему это нужно? Например, из них всегда можно приготовить оладьи или полезную пиццу, выводящую вредные вещества из организма. Однако самое главное – это просто вкусно и наполняет зимний ужин летним шармом.
Кроме того, способов заморозить кабачки немало. А в морозильной камере они будут чувствовать себя свежими целый год. Рассказываем ниже, как попробовать и себе подготовить порцию замороженных витаминов.
А если хочешь есть свежие витамины прямо здесь и сейчас, тогда читай, как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Клопотенко.
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