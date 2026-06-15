Чим обробити капусту від попелиці: найкращі народні методи та хімія

Попелиця (тля) у червні активно атакує капусту. Молоде листя в цей час соковите, а шкірка на ньому тонка, тож шкіднику легко дістатися до соку, яким він харчується.

Крім того, колонії тлі активно розносять садові мурахи, які ласують солодкими виділеннями (паддю) цих комах.

Якщо не вжити заходів, попелиця висмокче соки, листя скрутиться, і качан просто не зав’яжеться.

Як захистити рослини і чим обробити капусту від попелиці – перевірені засоби і народні рецепти у матеріалі.

Чим обробити капусту від попелиці у червні: хімічні та біологічні препарати

Якщо шкідників багато, народні методи не впораються. У червні, коли до збору врожаю ще далеко, ефективні такі засоби:

Актара (системний інсектицид). Розчинити 1,4 г препарату у 10 л води. Проникає в тканини рослини, захищає до 20–25 днів. Смерть попелиці настає за кілька годин.

Кораген або Ампліго . Сучасні препарати, які працюють навіть у спеку. Розчин готують за інструкцією (зазвичай 2–4 мл на 10 л води).

Актофіт або Актоцид (біопрепарати). Чудова альтернатива хімії. Безпечні для екології, їсти капусту можна вже через 48 годин після обробки. Норма: 40–60 мл на 10 л води. Працюють за температури вище +18°C.

Чим обробити капусту від тлі: народні рецепти

Головна перевага народних методів — їхня екологічність: препарати не накопичуються в качанах.

Настій з цибулиння та часнику проти попелиці

Попелиця не терпить різких ефірних запахів, тому цей засіб змушує її залишати рослину.

Щоб зробити розчин, який допоможе боротися з попелицею на капусті, візьми 200 г цибулиння або 200 г подрібнених головок часнику (можна змішати 50/50) на 10 л води.

Залий сировину відром гарячої води та настоюй 24–48 годин. Після цього проціди настій.

Додай 40 г рідкого мила (для кращого прилипання до гладкого листя капусти) та ретельно обприскай грядки.

Тютюновий пил від тлі

Нікотин, що міститься в тютюні, є природною отрутою для дрібних шкідників.

Візьми 400 г тютюнового пилу або махорки на 10 л води. Залий тютюн водою і залиш настоюватися на дві доби. Альтернативний варіант — прокип’яти цей розчин протягом 2 годин.

Перед використанням проціди і розбав чистою водою у пропорції 1:1. Додай мило і рясно оброби нижню частину листя, де зазвичай ховаються колонії тлі. Це допоможе позбутися попелиці на капусті.

Харчова або кальцинована сода проти попелиці

Сода створює на листі несприятливе лужне середовище, яке роз’їдає покриви попелиці.

Знадобиться 2 столові ложки кальцинованої соди (або 5 столових ложок звичайної харчової) + 1 столова ложка рослинної олії + 40 г мила на 10 л води.

Розчини соду в невеликій кількості теплої води, потім долий воду до 10 л і вмішай олію та мило. Олія створює тонку плівку, яка блокує дихання комах.

Обприскуй капусту раз на 5–7 днів, це допоможе захистити капусту від шкідника.

Але май на увазі: народні засоби працюють лише якщо потрапляють на комах. Тому намагайся заглядати під кожен листок і ретельно поливати колонії попелиці.

Обробити капусту проти попелиці в червні краще 2–3 рази, повторюючи процедуру через кілька днів, адже з яєць постійно вилуплюються нові шкідники.

Читай також, чим обробити капусту від блішки: добірка найбільш ефективних препаратів та методів.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!