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Чим обробити капусту від попелиці: найкращі народні методи та хімія

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Червня 2026, 20:30 3 хв.
чим обробити капусту від попелиці
Фото Pixabay

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