Чем обработать капусту от тли: лучшие народные методы и химия

Тля в июне активно атакует капусту. Молодые листочки в это время сочные, а кожица на них тонкая, поэтому вредителю легко добраться до сока, которым он питается.

Кроме того, колонии тли активно разносят садовые муравьи, которые лакомятся сладкими выделениями (паддю) этих насекомых.

Если не предпринять меры, тля высосет соки, листья скрутятся, и кочан просто не завяжется.

Как защитить растения и чем обработать капусту от тли — проверенные средства и народные рецепты в материале.

Чем обработать капусту от тли в июне: химические и биологические препараты

Если вредителей много, народные методы не справятся. В июне, когда до сбора урожая еще далеко, эффективны следующие средства:

Актара (системный инсектицид). Растворить 1,4 г препарата в 10 л воды. Проникает в ткани растения, защищает до 20–25 дней.

(системный инсектицид). Растворить 1,4 г препарата в 10 л воды. Проникает в ткани растения, защищает до 20–25 дней. Кораген или Амплиго. Современные препараты, которые работают даже в жару. Раствор готовят по инструкции (обычно 2–4 мл на 10 л воды).

Современные препараты, которые работают даже в жару. Раствор готовят по инструкции (обычно 2–4 мл на 10 л воды). Актофит или Актоцид (биопрепараты). Отличная альтернатива химии. Безопасны для экологии, есть капусту можно уже через 48 часов после обработки. Норма: 40–60 мл на 10 л воды. Работают при температуре выше +18°C.

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Чем обработать капусту от тли: народные рецепты

Главное преимущество народных методов — их экологичность: препараты не накапливаются в кочанах.

Настой из луковой шелухи и чеснока против тли

Тля не переносит резких эфирных запахов, поэтому это средство заставляет ее покидать растение. Чтобы сделать раствор, который поможет бороться с тлей на капусте, возьми 200 г луковой шелухи или 200 г измельченных головок чеснока (можно смешать 50/50) на 10 л воды.

Залей сырье ведром горячей воды и настаивай 24–48 часов. После этого процеди настой.

Добавь 40 г жидкого мыла (для лучшего прилипания к гладким листьям капусты) и тщательно опрыскай грядки.

Табачная пыль против тли

Никотин, содержащийся в табаке, является естественным ядом для мелких вредителей. Возьми 400 г табачной пыли или махорки на 10 л воды. Залей табак водой и оставь настаиваться на двое суток. Альтернативный вариант — прокипяти этот раствор в течение 2 часов.

Перед использованием процеди и разбавь чистой водой в пропорции 1:1. Добавь мыло и обильно обработай нижнюю часть листьев, где обычно прячутся колонии тли. Это поможет избавиться от тли на капусте.

Пищевая или кальцинированная сода против тли

Сода создает на листьях неблагоприятную щелочную среду, которая разъедает покровы тли. Понадобится 2 столовые ложки кальцинированной соды (или 5 столовых ложек обычной пищевой) + 1 столовая ложка растительного масла + 40 г мыла на 10 л воды.

Раствори соду в небольшом количестве теплой воды, затем долей воду до 10 л и вмешай масло и мыло. Масло создает тонкую пленку, которая блокирует дыхание насекомых. Опрыскивай капусту раз в 5–7 дней, это поможет защитить капусту от вредителя.

Но имей в виду: народные средства работают только если попадают на насекомых. Поэтому старайся заглядывать под каждый лист и тщательно поливать колонии тли. Обработать капусту против тли в июне лучше 2–3 раза, повторяя процедуру через несколько дней, ведь из яиц постоянно вылупляются новые вредители.

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