Забудь про личинки: чим обробити капусту від гусениці та що для цього потрібно

Яйця метеликів, перетворюючись у личинки, можуть за кілька днів з’їсти цілий качан капусти. Позбутися від гусениць на капусті можна швидко та ефективно, використовуючи народні методи. Чим обробити капусту від гусениці та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Чим обробити капусту від гусениці: використай ефірну олію

Для цього методу можеш обрати олію гвоздики, лаванди, кедру, ялівцю, цитруса тощо. Адже для гусениць цей запах нестерпний. Вибери якусь одну з них, а після цього вже можна буде готувати суміш.

Для того, аби приготувати засіб, скористайся покроковою інструкцією:

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Змішай 5 л води, 10 крапель олії та кілька столових ложок рідкого мила. Обприскай цим засобом капусту. Не допускай, аби речовина потрапила на інші рослини.

Коли народні методи можуть бути безсилими в боротьбі з гусеницями

Якщо гусениць на урожаї доволі багато, варто купити в спеціалізованих магазинах хімічні засоби, адже народними в такому разі буде важко боротися. Хімію потрібно розводити згідно з інструкцією, а потім обробляти капусту.

Як позбутися від гусениць на капусті на стадії висадки в ґрунт

Для цього необхідно посадити поруч інші городні рослини. Наприклад:

часник, який виділяє леткі речовини, які відлякують капустяних мух;

кріп, який не тільки відлякує гусениць, а й попереджає появу попільниці;

шавлія, полин, м’ята (можуть ефективно відлякувати капустяних мух і гусениць капустяної білявки).

Чим обробити капусту від гусениці в домашніх умовах: список засобів

Настій золи й дігтярного шампуню. На склянку золи візьми чайну ложку шампуню і 5 літрів води, настоюй все це добу, потім обприскай капусту. Валеріана. 20 крапель аптечної валеріани розведи в 1 л холодної води й інсектицид готовий. Можна проводити обробку капустяних посадок відразу ж після його приготування. Цибульне лушпиння. 250-300 грамів лушпиння від цибулі залий 5 літрами окропу і настоюй протягом кількох днів. Потім концентрат розбав 5 літрами холодної води, а також додай 20 г господарського мила для кращого закріплення складу на листі. Обприскуй капусту цим складом 2-3 рази з проміжком у 7 діб. Бадилля помідорів. Поклади його в тінь і підсуши, а потім заповни нею відро. Залий все це водою і кип’яти протягом години. Відвар проціди, розведи водою в пропорції 1:5 і додай 45 г мила. Реп’ях. Листя рослини дрібно поріж та залий теплою водою. Настій залиш на тиждень для бродіння. Потім концентрат проціди, добре полий ним ґрунт під рослинами й обприскай самі качани.

Раніше ми розповідали чим підживити розсаду помідорів.

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