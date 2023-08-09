Забудь про личинки: чим обробити капусту від гусениці та що для цього потрібно

Яйця метеликів, перетворюючись у личинки, можуть за кілька днів з’їсти цілий качан капусти. Позбутися від гусениць на капусті можна швидко та ефективно, використовуючи народні методи. Чим обробити капусту від гусениці та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для цього методу можеш обрати олію гвоздики, лаванди, кедру, ялівцю, цитруса тощо. Адже для гусениць цей запах нестерпний. Вибери якусь одну з них, а після цього вже можна буде готувати суміш.
Для того, аби приготувати засіб, скористайся покроковою інструкцією:
Якщо гусениць на урожаї доволі багато, варто купити в спеціалізованих магазинах хімічні засоби, адже народними в такому разі буде важко боротися. Хімію потрібно розводити згідно з інструкцією, а потім обробляти капусту.
Для цього необхідно посадити поруч інші городні рослини. Наприклад:
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