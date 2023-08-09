Забудь о личинках: чем обработать капусту от гусеницы и что для этого нужно

Яйца бабочек, превращаясь в личинки, могут через несколько дней съесть целый кочан капусты. Избавиться от гусениц на капусте можно быстро и эффективно, используя народные методы. Чем обработать капусту от гусеницы и что для этого нужно — читай в материале.
Для этого метода можешь выбрать масло гвоздики, лаванды, кедра, можжевельника, цитруса и т.д. Ведь для гусениц этот запах невыносим. Выбери какое-нибудь одно из них, а после этого уже можно будет готовить смесь.
Для того чтобы приготовить средство, воспользуйся пошаговой инструкцией:
Если гусениц на урожае много, стоит купить в специализированных магазинах химические средства, ведь народными в таком случае будет трудно бороться. Химию следует разводить согласно инструкции, а затем обрабатывать капусту.
Для этого нужно посадить рядом другие огородные растения. К примеру:
Ранее мы рассказывали чем подкормить рассаду помидоров.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.