Забудь о личинках: чем обработать капусту от гусеницы и что для этого нужно

Яйца бабочек, превращаясь в личинки, могут через несколько дней съесть целый кочан капусты. Избавиться от гусениц на капусте можно быстро и эффективно, используя народные методы. Чем обработать капусту от гусеницы и что для этого нужно — читай в материале.

Чем обработать капусту от гусеницы: используй эфирное масло

Для этого метода можешь выбрать масло гвоздики, лаванды, кедра, можжевельника, цитруса и т.д. Ведь для гусениц этот запах невыносим. Выбери какое-нибудь одно из них, а после этого уже можно будет готовить смесь.

Для того чтобы приготовить средство, воспользуйся пошаговой инструкцией:

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Смешай 5 л воды, 10 капель растительного масла и несколько столовых ложек жидкого мыла. Опрыскай этим средством капусту. Не допускай, чтобы вещество попало на другие растения.

Когда народные методы могут быть бессильны в борьбе с гусеницами

Если гусениц на урожае много, стоит купить в специализированных магазинах химические средства, ведь народными в таком случае будет трудно бороться. Химию следует разводить согласно инструкции, а затем обрабатывать капусту.

Как избавиться от гусениц на капусте на стадии высадки в грунт

Для этого нужно посадить рядом другие огородные растения. К примеру:

чеснок, который выделяет летучие вещества, отпугивающие капустные мухи;

укроп — он не только отпугивает гусениц, но и предупреждает появление пепельницы;

шалфей, полынь, мята (могут эффективно отпугивать капустных мух и гусениц капустницы).

Чем обработать капусту от гусеницы в домашних условиях: средства

Настой золы и дегтярного шампуня. На стакан золы возьми чайную ложку шампуня и 5 литров воды, настаивай все это сутки, затем опрыскивай капусту. Валериана. 20 капель аптечной валерианы разведи в 1 л холодной воды, и инсектицид готов. Можно производить обработку капустных посадок сразу же после его приготовления. Луковая шелуха. 250-300 граммов шелухи от лука залей 5 литрами кипятка и настаивай в течение нескольких дней. Затем концентрат разбавь 5 литрами холодной воды, а также добавь 20 г хозяйственного мыла для лучшего закрепления состава на листе. Опрыскивай капусту полученным составом 2-3 раза с промежутком в 7 суток. Ботва помидоров. Положи ее в тень и подсуши, а затем заполни ею ведро. Залей все это водой и кипяти в течение часа. Отвар процеди, разведи водой в пропорции 1:5 и добавь 45 г мыла. Репейник. Листья растения мелко порежь и залей теплой водой. Настой оставь на неделю для брожения. Затем концентрат процеди, хорошо полей им почву под растениями и опрыскивай сами початки.

Ранее мы рассказывали чем подкормить рассаду помидоров.

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