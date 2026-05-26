Погода в Одесі на липень 2026: спека до +30 без жодних хмар та злив чекатимуть містян

Вже зовсім скоро Одеса зустріне розпал літа — час пляжів, прогулянок набережною та довгих теплих вечорів.

Липень традиційно є найспекотнішим місяцем в місті, і 2026 рік не стане винятком. Читай, яка буде погода в Одесі в липні 2026 та до чого готуватися одеситам і гостям міста — в матеріалі.

Погода в Одесі на липень 2026: перша декада, з 01.07 по 10.07

На початку місяця Одесу здебільшого накриє легкою хмарністю з проміннями сонця: 1–2 липня очікується переважно ясно, тоді як 3–4 числа небо затягнеться хмарами.

Починаючи з 5 липня знову з’явиться сонце, однак 6–8 числа хмарність повернеться і домінуватиме до кінця першої десятиденки. Опадів у цей період не передбачається.

Щодо температури — спека відчуватиметься вже з перших днів місяця: вдень повітря прогріватиметься до +26…+29°C, що ідеально підходить для відпочинку на морі. Вночі ж термометр триматиметься на позначці +18…+21°C — достатньо тепло, аби комфортно проводити вечори просто неба.

Погода в Одесі в липні 2026: друга декада, з 11.07 по 20.07

Середина місяця видасться найдинамічнішою в плані погоди: більшість днів буде сонячними або мінливо-хмарними, однак 16 липня у місті прогнозується дощ, а 17 — гроза. Після цього погода стабілізується і одеситів знову радуватиме сонце.

Температурний фон у цей період залишиться стабільно літнім: удень повітря прогріватиметься до +26…+29°C, а вночі — до +19…+22°C. Незважаючи на короткочасний дощ, спека нікуди не піде і повернеться вже наступного дня після опадів.

Прогноз погоди в Одесі на липень 2026: третя декада, з 21.07 по 31.07

Завершення місяця стане найспекотнішим його відрізком: починаючи з 24 липня і аж до кінця місяця переважатиме ясна та малохмарна погода. Пік тепла очікується 26–27 числа. Частково хмарними будуть 21–23, 27–28 та 31 липня, однак опадів у цей період не передбачається.

Температура у третій декаді помітно зросте: вдень у місті фіксуватиметься +26…+30°C, а вночі — +18…+22°C. Саме в цей час місто повною мірою розкриє свій літній характер — сонячний, гарячий і розслаблений.

