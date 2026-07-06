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Кабачки як гриби на зиму: рецепт хрусткої закуски, яка підкорить усіх

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2026, 15:00 3 хв.
Кабачки як гриби на зиму рецепт: як приготувати смачну закуску
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