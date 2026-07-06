Кабачки як гриби на зиму: рецепт хрусткої закуски, яка підкорить усіх

Якщо хочеться здивувати рідних незвичайною консервацією, кабачки як гриби на зиму стануть чудовим вибором. Завдяки особливому маринаду, кропу, часнику та спеціям звичайні кабачки набувають насиченого смаку, пружної текстури й аромату, який нагадує мариновані лісові гриби. Така закуска чудово поєднується з картоплею, м’ясними стравами або просто зі свіжим хлібом.

Кабачки як гриби на зиму: що знадобиться

Перш ніж розпочати приготування, підготуй усі необхідні інгредієнти. Для цього рецепта не знадобляться рідкісні продукти — більшість із них є майже на кожній кухні. Саме правильне поєднання спецій, олії, оцту, кропу та часнику надає кабачкам характерного грибного смаку й аромату.

Для приготування знадобляться:

1,5 кг молодих кабачків;

1 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру;

75 мл соняшникової олії;

50 мл 9% оцту;

пучок свіжого кропу;

близько 50 г часнику;

1 ч. л. меленого чорного перцю.

Із цієї кількості продуктів виходить приблизно чотири банки по 700 мл. Такий кабачки як гриби на зиму рецепт не потребує дорогих інгредієнтів, а результат приємно дивує навіть досвідчених господинь.

Кабачки як гриби: рецепт на зиму покроково

Спочатку добре помий кабачки. Якщо плоди молоді, шкірку можна не знімати. Великі кабачки краще очистити від шкірки та насіння, після чого нарізати невеликими кубиками, схожими на шматочки грибів.

Переклади овочі у велику миску, додай подрібнений кріп, часник, сіль, цукор, чорний перець, оцет і рослинну олію. Усе ретельно перемішай та залиш маринуватися на 3–4 години. За цей час кабачки пустять достатньо соку, який і стане основою маринаду.

Після маринування розклади овочі разом із соком у чисті банки. Саме цей кабачки як гриби рецепт на зиму дозволяє отримати соковиту й ароматну закуску, яка чудово зберігається до наступного сезону.

Кабачки як гриби без стерилізації: чи можна приготувати

Тож, чи можна зробити кабачки як гриби без стерилізації. Так, існує такий спосіб. Для цього замариновані кабачки потрібно тушкувати приблизно 20–25 хвилин після закипання, а потім одразу розкласти у стерилізовані банки та герметично закатати.

Втім, класичний варіант зі стерилізацією вважається надійнішим, адже допомагає довше зберігати консервацію без ризику псування.

Якщо ти вирішив приготувати кабачки як гриби на зиму без стерилізації, обов’язково використовуй тільки свіжі молоді овочі, ретельно стерилізуй банки та кришки, а готову консервацію зберігай у прохолодному місці.

Для більш насиченого смаку можна додати трохи зерен гірчиці, лавровий лист або запашний перець. Вони зроблять закуску ще ароматнішою.

Незалежно від того, який спосіб приготування ти обереш, кабачки як гриби на зиму виходять ніжними, хрусткими та дуже схожими на справжні мариновані гриби. Саме тому така домашня консервація вже багато років залишається однією з найулюбленіших літніх заготовок.

Якщо ти вже заготовив кабачки на зиму, саме час спробувати й інші страви з цього овочу. Ми зібрали рецепти, які точно урізноманітнять літнє меню. Також читай: що можна приготувати з кабачків.

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