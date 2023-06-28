Їжа та рецепти

Суп чи млинці? Можна все й одразу! Ідеї, що смачного приготувати з кабачків

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Червня 2023, 11:30
страви з кабачків
Фото: Unsplash

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