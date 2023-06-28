Суп чи млинці? Можна все й одразу! Ідеї, що смачного приготувати з кабачків

Коли приходить сезон певного овоча чи фрукта, то здається, що його можна було б їсти скільки завгодно.
Однак іноді навіть улюблені страви набридають і тоді доводиться шукати щось нове.
Зараз на полицях у магазинах та й на ринках можна побачити чимало кабачків, які, крім того, ще й корисні. Тому ділимось ідеями, як приготувати цей овоч смачно та незвично.
Усі звикли, що вишукані крем-супи готують зазвичай з продуктів, що мають яскраво виражений смак. Однак спробувати додати у цю корисну та водночас ситну страву кабачки все ж варто. Адже вона здатна здивувати смаком.
Часом буває, не вистачає простої та водночас корисної страви, яка могла б стати повноцінним сніданком. Однак це поки що ми такої не знаємо. А Ірина Глушак на YouTube-каналі Любимівська кухня вже встигла поділитись рецептом швидкого кабачкового млинця, який можна їсти як на сніданок, так і в обід чи вечерю.
Що таке діп, запитаєш? Це слово походить від англійського “вмочувати”, а насправді ж означає соус консистенції густої сметани. Він ідеально підходить для ролі закуски, яку можна подавати з чипсами, шматочками овочів, фруктів, м’яса, морепродуктів, або ж намазувати на трохи підсмажений хліб.
Професійні шеф-кухарі хоч і не дуже люблять страви, які можна назвати рулетиками, адже це не зовсім ресторанні страва. Однак вона може бути дуже смачною та домашньою, яка нагадує улюблені вечері влітку разом з родиною. Чому б не спробувати їх приготувати?
Якщо комусь набридли сніданки з яєшні, тоді на допомогу прийде рецепт кабачкових мафінів, які можна їсти у будь-який період доби.
Думаєш, що тобі мало бути цих рецептів та хочеться чогось більше звичного? Тоді читай рецепт лазаньї з кабачків від Яни Гординовської.
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