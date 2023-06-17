Рецепт, що варто мати на увазі! Як приготувати кабачкову пасту з сиром

Легка вечеря з корисних продуктів — мрія кожного та кожної! Якщо ти ще не знаєш, чого б цікавого спробувати цього вечора, тоді пропонуємо тобі рецепт кабачкової пасти!
Як готувати кабачкову пасту та які інгредієнти необхідні — розповідаємо далі.
Для приготування смачної пасти з кабачків під сиром тобі знадобиться трохи часу та зовсім небагато інгредієнтів.
Фото: Ірина Глушак
А от що приготувати на обід, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай, які три прості страви від відомих шеф-кухарів варто спробувати й тобі!
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