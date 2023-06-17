Рецепт, що варто мати на увазі! Як приготувати кабачкову пасту з сиром

Легка вечеря з корисних продуктів — мрія кожного та кожної! Якщо ти ще не знаєш, чого б цікавого спробувати цього вечора, тоді пропонуємо тобі рецепт кабачкової пасти!

Як готувати кабачкову пасту та які інгредієнти необхідні — розповідаємо далі.

Паста з кабачків: рецепт приготування покроково

Для приготування смачної пасти з кабачків під сиром тобі знадобиться трохи часу та зовсім небагато інгредієнтів.

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Інгредієнти для кабачкової пасти:

куряче філе — 500 г

кабачки — 350 г

помідори — 200 г

сметана 15% жирності — 150 г

сир — 50 г

пучок свіжої зелені

сіль, паприка — на смак

Приготування кабачкової пасти:

Наріж куряче філе зручним для тебе способом. Наріж кабачок соломкою. Його не треба очищати від шкірки. Наріж помідори та на мілкій терці натри 50 г твердого сиру. Якщо сиру під рукою нема — не страшно, і без нього смакувати буде дуже добре. Подрібни пучок свіжої зелені. На добре розігріту пательню додай куряче філе та додай паприки на смак. Готуй куряче філе на середньому вогні під кришкою до напівготовності, приблизно десять хвилин. Після цього, додай до курячого філе кабачок нарізаний соломкою. Додай більшу частину однієї чайної ложки солі, накрий кришкою на дві хвилини. Після цього дуже гарно все перемішай, додай помідори та сметану. Ще раз перемішай. Готуй все разом на середньому вогні, періодично помішуючи, ще 10 — 13 хв. При подачі додай трішки зелені та сиру. Також їх можна додати одразу до готової страви на пательні.

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