Курка, риба й овочі — на будь-який смак! Три прості страви на обід від відомих шеф-кухарів з різних країн

Усім з часом набридає щоразу їсти одне й те саме на обід, тож ми пропонуємо тобі прокачати свої кулінарні навички разом з шеф-кухарями з різних країн. Ми підібрали для тебе рецепти простих страв, які можна приготувати на обід.

Хрустка курка Бадді від Джеймі Олівера

За словами шеф-кухаря, ця хрустка курочка є сімейним фаворитом і добре поєднується з будь-якими салатами.

Інгредієнти

150 г цілозернового хліба;

½ зубчика часнику;

2 курячі грудки;

оливкова олія;

1 лимон;

½ пучка свіжого чебрецю (15 г) за бажанням;

2 чайні ложки рідкого меду.

Приготування

Насамперед треба приготувати панірування, тож хліб рвемо та кладемо в кухонний комбайн, додаємо часник й перебиваємо в дрібну крихту.

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Далі займаємося курятиною. Кладемо грудки між аркушами паперу та відбиваємо їх, щоб вони стали приблизно 1 см завтовшки.

Далі на дно паперу насипаємо панірувальні сухарі, кладемо на них курку і знову її посипаємо сухарями.

Накриваємо зверху папером і ще кілька разів відбиваємо курку, щоб вбити в неї крихти.

Ставимо пательню на середній вогонь, додаємо столову ложку олії й, коли вона нагріється, смажимо курку по 3 хв з кожного боку до хрусткої золотистої скоринки. Приготовлену курку поливаємо лимонним соком, рівномірно наносимо мед по м‘ясу й нарізаємо товщиною 1 см.

Поради

До панірування, за бажанням, можна додати цедру лимона, спеції, твердий сир і все те, що тобі до вподоби.

Подавати курку можна із запеченою картоплею, салатом тощо.

Рибний пиріг від Гордона Рамзі

Неймовірним рецептом цього пирога поділився шеф-кухар на своєму сайті. Він точно сподобається тим, хто полюбляє рибу.

Інгредієнти

Для картопляного пюре:

1,5 кг картоплі;

100 г вершкового масла;

200 мл напівзнежиреного молока.

Для начинки пирога:

4 зелені цибулини;

4 столові ложки петрушки;

150 г твердого сиру;

50 г вершкового масла;

175 г замороженого гороху;

1 чайна ложка діжонської гірчиці;

150 мл молока;

150 мл крем-фреш ( кисломолочний продукт, котрий містить 10–45 % молочного жиру);

450 г риби;

сіль і перець.

Приготування

Насамперед нам потрібно розігріти духовку до 200˚C. Далі чистимо та ріжемо на четвертинки картоплю, щоб приготувати пюре. До нього додаємо масло й молоко. Поки картопля готується, нарізаємо дрібними кільцями зелену цибулю, потім дрібно нарізаємо петрушку. Натираємо твердий сир.

Ставимо глибоку пательню (таку, що згодом може поміститися в духовку) на середній вогонь і додаємо вершкове масло. Коли воно розтане, додаємо цибулю й смажимо приблизно хвилину. Далі додаємо горошок й гірчицю, смажимо ще приблизно хвилину.

Потім вливаємо молоко та крем-фреш, тушкуємо 5-10 хв до загустіння. Додаємо сир й добре перемішуємо.

Коли сир розплавився, додаємо шматочки риби так, щоб вони були вкриті соусом. Додаємо подрібнену петрушку й знімаємо з вогню. Солимо й перчимо до свого смаку. Ложкою викладаємо пюре на рибну суміш так, щоб покрити всю верхівку.

Ставимо страву в духовку на 20-25 хв, доки вона не стане хрусткою згори.

Подавати страву можна разом з овочами.

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Рис з овочами від Євгена Клопотенка

— Приготувати рис з овочами — це завжди гарна ідея, коли хочеться з’їсти просту та смачну страву, — зазначає шеф-кухар. Тож ця страва точно підійде для обіду.

Інгредієнти

100 г довгозернистого рису;

2 яйця;

200 г броколі (можна заморожене);

200 г кукурудзи (консервованої чи замороженої);

1 середня морква ;

2-3 см кореня імбиру ;

1 ст. л. кунжуту ;

5 пір’їн зеленої цибулі ;

25 г вершкового масла ;

2-3 ст. л. соняшникової олії ;

сіль до смаку.

Приготування

Спершу треба зварити рис. На 100 г рису треба 250 мл води. Треба довести воду до кипіння, потім варити рис 5-10 хв, при цьому вогонь зменшити до мінімуму.

Далі знімаємо рис з вогню та залишаємо під закритою кришкою на 20-30 хв, щоб він увібрав рідину.

Тим часом готуємо овочі та яєчний скрамбл. Заморожені овочі треба попередньо розморозити. Нарізаємо кубиком моркву та обсмажуємо її на пательні, додаємо туди броколі. Потім додаємо кукурудзу та імбир (за бажанням). Тушкуємо кілька хвилин, щоб овочі залишалися хрусткими, й викладаємо їх в миску.

На іншій пательні готуємо яєчний скрамбл, вбиваємо на пательню два яйця та постійно їх перемішуємо до готовності. Додаємо скрамбл до миски з овочами.

Подача страви: викладаємо на тарілку рис й зверху насипаємо овочі з яйцем. Можна прикрасити зеленою цибулею та кунжутом.

Ми розповіли про три страви, які можна приготувати на обід, проте не забувай, що й вечеря має бути смачною й різноманітною. Раніше ми розповідали, що можна приготувати на вечерю.