Яблучний оцет в домашніх умовах: тримай простий рецепт

Яблучний оцет відомий своїми корисними властивостями для шлунку, кишечника, серця та гормонального фону.

Його можна пити у складі домашнього лимонаду, додавши в невеликій кількості до меду та теплої води. А можна додавати як пікантну нотку до улюблених салатів, страв з м’яса, риби й навіть десертів.

Магазинна варіація яблучного оцту проходить пастеризацію, процес кип’ятіння, через що продукт втрачає близько половини своїх корисних властивостей.

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Однак гарна новина в тому, що ти можеш зробити натуральний яблучний оцет в домашніх умовах, для цього треба лише кілька інгредієнтів:

Цукор — 50 г. Яблука — кілограм

Як приготувати яблучний оцет:

Яблука треба гарно вимити, натерти на грубій терці або ж порізати дрібними кубиками. Далі залий яблука теплою водою, щоб вона злегка покривала вміст в ємкості.

Тепер всип до яблук весь цукор і лиши свій майбутній оцет відпочивати на два-три тижні у темному, теплому місці.

Щодня обов’язково помішуй яблука.

Коли пройде необхідний час, проціди всю рідину, яку ти отримаєш, через марлю у стерилізовану місткість. До повної готовності оцту лишиться постояти в тих самих умовах теплого темного місця ще два тижні.

Якщо в результаті на дні утвориться осад, не хвилюйся, нічого не зіпсувалося. В такому разі просто проціди яблучний оцет через марлю ще раз.

Вуаля, домашній та корисний яблучний оцет, в якому збережені всі корисні властивості, готовий.

Такий оцет гарно поєднується з нутом, тож його часто додають до домашнього хумусу. Джеймі Олівер розповів рецепт хумусу в домашніх умовах, не бійся експериментувати!

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