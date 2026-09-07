Яблучний оцет в домашніх умовах: тримай простий рецепт

Яблучний оцет відомий своїми корисними властивостями для шлунку, кишківника, серця та гормонального фону.

Його можна пити у складі домашнього лимонаду, додавши в невеликій кількості до меду та теплої води. А можна додавати як пікантну нотку до улюблених салатів, страв з м’яса, риби й навіть десертів.

Магазинна варіація яблучного оцту проходить пастеризацію, процес кип’ятіння, через що продукт втрачає близько половини своїх корисних властивостей.

Однак гарна новина в тому, що ти можеш зробити натуральний яблучний оцет в домашніх умовах, для цього треба лише кілька інгредієнтів:

Цукор — 50 г. Яблука — кілограм

Як приготувати яблучний оцет

Яблука треба гарно вимити, натерти на грубій терці або ж порізати дрібними кубиками. Далі залий яблука теплою водою, щоб вона злегка покривала вміст в ємкості.

Тепер всип до яблук весь цукор і лиши свій майбутній оцет відпочивати на два-три тижні у темному, теплому місці.

Щодня обов’язково помішуй яблука.

Коли пройде необхідний час, проціди всю рідину, яку ти отримаєш, через марлю у стерилізовану місткість. До повної готовності оцту лишиться постояти в тих самих умовах теплого темного місця ще два тижні.

Якщо в результаті на дні утвориться осад, не хвилюйся, нічого не зіпсувалося. В такому разі просто проціди яблучний оцет через марлю ще раз.

Корисні поради для приготування яблучного оцту:

використовуй стиглі або трохи перестиглі яблука — вони містять більше цукру для ферментації;

додавай трохи цукру чи меду, бо це прискорює процес бродіння;

не закривай кришкою щільно суміш, бо їй потрібен доступ повітря для правильної ферментації;

регулярно перемішуй суміш, оскільки це запобігає утворенню цвілі;

проціджуй перед вторинним бродінням;

зберігай готовий оцет у темному склі — це зберігає смак і корисні властивості;

дай оцту дозріти — тривала ферментація робить його м’якшим та кориснішим.

Вуаля, домашній та корисний яблучний оцет, в якому збережені всі корисні властивості, готовий. А який вплив яблучний оцет має на організм, читай у матеріалі за посиланням.

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