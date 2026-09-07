Яблучний оцет в домашніх умовах: тримай простий рецепт

Яблучний оцет відомий своїми корисними властивостями для шлунку, кишківника, серця та гормонального фону.
Його можна пити у складі домашнього лимонаду, додавши в невеликій кількості до меду та теплої води. А можна додавати як пікантну нотку до улюблених салатів, страв з м’яса, риби й навіть десертів.
Магазинна варіація яблучного оцту проходить пастеризацію, процес кип’ятіння, через що продукт втрачає близько половини своїх корисних властивостей.
Однак гарна новина в тому, що ти можеш зробити натуральний яблучний оцет в домашніх умовах, для цього треба лише кілька інгредієнтів:
- Цукор — 50 г.
- Яблука — кілограм
Як приготувати яблучний оцет
- Яблука треба гарно вимити, натерти на грубій терці або ж порізати дрібними кубиками. Далі залий яблука теплою водою, щоб вона злегка покривала вміст в ємкості.
Тепер всип до яблук весь цукор і лиши свій майбутній оцет відпочивати на два-три тижні у темному, теплому місці.
Щодня обов’язково помішуй яблука.
- Коли пройде необхідний час, проціди всю рідину, яку ти отримаєш, через марлю у стерилізовану місткість. До повної готовності оцту лишиться постояти в тих самих умовах теплого темного місця ще два тижні.
Якщо в результаті на дні утвориться осад, не хвилюйся, нічого не зіпсувалося. В такому разі просто проціди яблучний оцет через марлю ще раз.
Корисні поради для приготування яблучного оцту:
- використовуй стиглі або трохи перестиглі яблука — вони містять більше цукру для ферментації;
- додавай трохи цукру чи меду, бо це прискорює процес бродіння;
- не закривай кришкою щільно суміш, бо їй потрібен доступ повітря для правильної ферментації;
- регулярно перемішуй суміш, оскільки це запобігає утворенню цвілі;
- проціджуй перед вторинним бродінням;
- зберігай готовий оцет у темному склі — це зберігає смак і корисні властивості;
- дай оцту дозріти — тривала ферментація робить його м’якшим та кориснішим.
Вуаля, домашній та корисний яблучний оцет, в якому збережені всі корисні властивості, готовий. А який вплив яблучний оцет має на організм, читай у матеріалі за посиланням.
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