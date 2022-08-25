Яблочный уксус в домашних условиях: держи простой рецепт

Яблочный уксус известен своими полезными свойствами для желудка, кишечника, сердца и гормонального фона.
Его можно пить в составе домашнего лимонада, добавив в небольшом количестве к мёду и теплой воде. А можно добавлять его как пикантную нотку к любимым салатам, блюдам из мяса, рыбе и даже десертам.
Магазинные вариации яблочного уксуса проходят пастеризацию, процесс кипячения, из-за чего продукт теряет около половины своих полезных свойств.
Хорошая новость в том, что ты можешь сделать натуральный яблочный уксус в домашних условиях, для этого нужно несколько ингредиентов:
Теперь всыпь в яблоки весь сахар и оставь свой будущий уксус отдыхать на две–три недели в темном, теплом месте.
Каждый день обязательно помешивай яблоки.
Каждый день обязательно помешивай яблоки.
Если в конечном итоге на дне образуется осадок, не волнуйся, ничего не испортилось. В таком случае просто процеди яблочный уксус через марлю еще раз.
Вуаля, домашний и полезный яблочный уксус, в котором сохранены все полезные свойства, готов.
Такой уксус хорошо сочетается с нутом, поэтому его часто добавляют в домашний хумус. Джейми Оливер рассказал рецепт хумуса в домашних условиях, не бойся экспериментировать!
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