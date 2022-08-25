Яблочный уксус в домашних условиях: держи простой рецепт

Яблочный уксус известен своими полезными свойствами для желудка, кишечника, сердца и гормонального фона.

Его можно пить в составе домашнего лимонада, добавив в небольшом количестве к мёду и теплой воде. А можно добавлять его как пикантную нотку к любимым салатам, блюдам из мяса, рыбе и даже десертам.

Магазинные вариации яблочного уксуса проходят пастеризацию, процесс кипячения, из-за чего продукт теряет около половины своих полезных свойств.

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Хорошая новость в том, что ты можешь сделать натуральный яблочный уксус в домашних условиях, для этого нужно несколько ингредиентов:

Сахар – 50 г. Яблоки – килограмм

Как приготовить яблочный уксус:

Яблоки нужно хорошо вымыть, натереть на грубой терке или порезать мелкими кубиками. Далее залей яблоки теплой водой, чтобы она слегка покрывала содержимое в емкости.

Теперь всыпь в яблоки весь сахар и оставь свой будущий уксус отдыхать на две–три недели в темном, теплом месте.

Каждый день обязательно помешивай яблоки.

Когда пройдет необходимое время, процеди всю жидкость, которую ты получишь, через марлю в стерилизованную емкость. До полной готовности оставь уксус в тех же условиях теплого темного места еще на две недели.

Если в конечном итоге на дне образуется осадок, не волнуйся, ничего не испортилось. В таком случае просто процеди яблочный уксус через марлю еще раз.

Вуаля, домашний и полезный яблочный уксус, в котором сохранены все полезные свойства, готов.

Такой уксус хорошо сочетается с нутом, поэтому его часто добавляют в домашний хумус. Джейми Оливер рассказал рецепт хумуса в домашних условиях, не бойся экспериментировать!

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