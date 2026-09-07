Яблочный уксус в домашних условиях: держи простой рецепт

Яблочный уксус известен своими полезными свойствами для желудка, кишечника, сердца и гормонального фона.
Его можно пить в составе домашнего лимонада, добавив в небольшом количестве к мёду и теплой воде. А можно добавлять его как пикантную нотку к любимым салатам, блюдам из мяса, рыбе и даже десертам.
Магазинные вариации яблочного уксуса проходят пастеризацию, процесс кипячения, из-за чего продукт теряет около половины своих полезных свойств.
Хорошая новость в том, что ты можешь сделать натуральный яблочный уксус в домашних условиях, для этого нужно несколько ингредиентов:
- Сахар — 50 г.
- Яблоки — килограмм
Как приготовить яблочный уксус
- Яблоки нужно хорошо вымыть, натереть на грубой терке или порезать мелкими кубиками. Далее залей яблоки теплой водой, чтобы она слегка покрывала содержимое в емкости.
Теперь всыпь в яблоки весь сахар и оставь свой будущий уксус отдыхать на две-три недели в темном, теплом месте.
Каждый день обязательно помешивай яблоки.
- Когда пройдет необходимое время, процеди всю жидкость, которую ты получишь, через марлю в стерилизованную емкость. До полной готовности оставь уксус в тех же условиях теплого темного места еще на две недели.
Если в конечном итоге на дне образуется осадок, не волнуйся, ничего не испортилось. В таком случае просто процеди яблочный уксус через марлю еще раз.
Полезные советы для приготовления яблочного уксуса:
- используй спелые или немного перезрелые яблоки — они содержат больше сахара для ферментации;
- добавляй немного сахара или меда, потому что это ускоряет процесс брожения;
- не закрывай крышкой плотно смесь, потому что ей нужен доступ воздуха для правильной ферментации;
- регулярно перемешивай смесь, поскольку это предотвращает образование плесени;
- процеживайся перед вторичным брожением;
- храни готовый уксус в темном стекле — это сохраняет вкус и полезные свойства;
- дай уксусу созреть — длительная ферментация делает его более мягким и полезным.
Вуаля, домашний и полезный яблочный уксус, в котором сохранены все полезные свойства, готов. А какое влияние яблочный уксус оказывает на организм, читай в материале по ссылке.
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