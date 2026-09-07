Яблочный уксус в домашних условиях: держи простой рецепт

Яблочный уксус известен своими полезными свойствами для желудка, кишечника, сердца и гормонального фона.

Его можно пить в составе домашнего лимонада, добавив в небольшом количестве к мёду и теплой воде. А можно добавлять его как пикантную нотку к любимым салатам, блюдам из мяса, рыбе и даже десертам.

Магазинные вариации яблочного уксуса проходят пастеризацию, процесс кипячения, из-за чего продукт теряет около половины своих полезных свойств.

Хорошая новость в том, что ты можешь сделать натуральный яблочный уксус в домашних условиях, для этого нужно несколько ингредиентов:

Сахар — 50 г. Яблоки — килограмм

Как приготовить яблочный уксус

Яблоки нужно хорошо вымыть, натереть на грубой терке или порезать мелкими кубиками. Далее залей яблоки теплой водой, чтобы она слегка покрывала содержимое в емкости.

Теперь всыпь в яблоки весь сахар и оставь свой будущий уксус отдыхать на две-три недели в темном, теплом месте.

Каждый день обязательно помешивай яблоки.

Когда пройдет необходимое время, процеди всю жидкость, которую ты получишь, через марлю в стерилизованную емкость. До полной готовности оставь уксус в тех же условиях теплого темного места еще на две недели.

Если в конечном итоге на дне образуется осадок, не волнуйся, ничего не испортилось. В таком случае просто процеди яблочный уксус через марлю еще раз.

Полезные советы для приготовления яблочного уксуса:

используй спелые или немного перезрелые яблоки — они содержат больше сахара для ферментации;

добавляй немного сахара или меда, потому что это ускоряет процесс брожения;

не закрывай крышкой плотно смесь, потому что ей нужен доступ воздуха для правильной ферментации;

регулярно перемешивай смесь, поскольку это предотвращает образование плесени;

процеживайся перед вторичным брожением;

храни готовый уксус в темном стекле — это сохраняет вкус и полезные свойства;

дай уксусу созреть — длительная ферментация делает его более мягким и полезным.

Вуаля, домашний и полезный яблочный уксус, в котором сохранены все полезные свойства, готов. А какое влияние яблочный уксус оказывает на организм, читай в материале по ссылке.

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