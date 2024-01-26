Яблочный уксус: все о пользе, вреде и влиянии на организм

Яблоки являются одними из распространенных фруктов в Украине, а яблочный уксус, который из них производят, часто используют в приготовлении выпечки или других блюд. Часто можно услышать, что уксус из яблок — чуть ли не суперфуд, который поможет похудеть или даже задержать молодость.

Но так ли это? В материале расскажем тебе о пользе и вреде яблочного уксуса, кому его не стоит употреблять и как он влияет на организм.

Яблочный уксус: как влияет на организм

Мода на здоровое питание — хороший тренд, действительно свидетельствующий о заботе и уходе за своим организмом. Однако иногда можно увидеть громкие заголовки и заявления экспертов о невероятных свойствах того или иного продукта, который помогает худеть и даже бороться с раковыми клетками.

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К таким продуктам относятся и яблочный уксус. Однако продукт на основе брожения яблок обладает не только полезными свойствами, но и рядом противопоказаний к употреблению, и может принести вред организму.

В полезных и вредных свойствах уксуса — разбираемся дальше.

Польза яблочного уксуса

В составе яблочного уксуса есть уксусная, молочная, яблочная, щавелевая и лимонная кислоты. Такие вещества действительно оказывают противовоспалительное действие.

Также яблочный уксус богат витаминами группы А, В, С, Е и комплексом микроэлементов — калием, натрием, кальцием, магнием и железом.

Такой состав может укрепить и улучшить работу сосудов, нормализовать артериальное давление, регулировать водно-солевой баланс в организме и уровень сахара в крови, положительно влияет на кости и зубы, а также добавляет энергии.

Яблочный уксус также содержит пектин-полисахарид, который уменьшает количество “плохого” холестерина и стимулирует обмен веществ в организме.

Также он может:

активизировать обменные процессы;

выводить токсины;

снижать аппетит;

нормализовать работу кишечника.

Использование яблочного уксуса возможно не только в питании, но и в косметологии, ведь продукт оказывает положительное влияние на качество волос и кожи.

Яблочный уксус: вред для организма

В то же время уксус из яблок может и навредить, ведь в его составе есть кислоты, которые не желательно употреблять людям, имеющим проблемы с ЖКТ.

Противопоказано употреблять яблочный уксус людям, страдающим на:

хронический гастрит с повышенной кислотностью в период обострения;

гепатит;

цистит;

кариес.

Также его не стоит употреблять:

беременным женщинам;

матерям, кормящим грудью;

детям до трех лет;

людям с повышенной чувствительностью кожи и нарушением эпидермиса;

людям с индивидуальной непереносимостью, аллергией.

Следует помнить, что чрезмерное употребление уксуса может навредить любому. Но если ты употребляешь такой продукт редко, то тебе будет интересно узнать, как приготовить яблочный уксус самостоятельно.

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