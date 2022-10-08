Вся правда о холестерине: каким он бывает и что есть, чтобы он не повышался

Питание оказывает существенное влияние на состояние нашего здоровья. Некоторые продукты быстро повышают уровень холестерина в организме. Мы рассказываем, каким бывает холестерин и что нужно есть, чтобы он оставался в норме.

Холестерин — каким он бывает

Факты ICTV вместе с врачом-терапевтом Анастасией Коваль рассказали, что холестерин бывает разным. Рассмотрим его поподробнее.

У многих людей создалось впечатление, что холестерин — всемирное зло! Но давайте с самого начала договоримся так: есть “плохой” холестерин, а есть “хороший”, — объясняет терапевт.

Холестерин сам по себе является жиром. Категорически отказываться от формирующей его пищи нельзя, ведь это негативно повлияет на организм. Без холестерина ухудшатся функции репродуктивной системы и снизится уровень усвояемости витаминов.

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“Плохой” холестерин — это липопротеины низкой плотности, насыщенные жиры, трансжиры. Кстати, чем опасны трансжиры, мы рассказывали ранее.

это липопротеины низкой плотности, насыщенные жиры, трансжиры. Кстати, чем опасны трансжиры, мы рассказывали ранее. “Хороший” холестерин — протеины высокой плотности.

“Плохой” холестерин провоцирует образование бляшек, которые приводят к сосудистым болезням, инфарктам и инсультам. Вместо этого “хороший” формирует клеточные стенки и гормоны.

Почему повышается холестерин

Чаще всего к повышению холестерина приводит неправильное питание. Но есть ряд и других причин:

Возраст. С возрастом “плохой” холестерин накапливается в организме. Наследственность. Если твои родственники склонны к высокому холестерину — контролируй уровень и своего. Переедание. Избыточный вес. Вредные привычки

Регулярно контролировать уровень холестерина нужно людям с хроническими болезнями печени, почек, сахарным диабетом или гипертонией. Также следить за ним необходимо и тем, кто старше 45 лет.

Следует отказаться от жареной пищи, колбас и сосисок. А еще от продуктов, содержащих пальмовое и кокосовое масло, маргарин и кондитерские жиры. А что же тогда есть?

Продукты против холестерина

Чтобы снизить уровень холестерина, тебе нужно правильно питаться. Держи список продуктов, содержащих протеины “хорошего” холестерина:

Авокадо.

Орехи.

Оливковое масло.

Красная рыба.

Сельдь.

Тофу.

Семечки.

Бобовые.

В рацион также добавь больше фруктов, овощей и зелени. Занимайся спортом и откажись от вредных привычек.

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