Вся правда о холестерине: каким он бывает и что есть, чтобы он не повышался

Питание оказывает существенное влияние на состояние нашего здоровья. Некоторые продукты быстро повышают уровень холестерина в организме. Мы рассказываем, каким бывает холестерин и что нужно есть, чтобы он оставался в норме.
Факты ICTV вместе с врачом-терапевтом Анастасией Коваль рассказали, что холестерин бывает разным. Рассмотрим его поподробнее.
У многих людей создалось впечатление, что холестерин — всемирное зло! Но давайте с самого начала договоримся так: есть “плохой” холестерин, а есть “хороший”, — объясняет терапевт.
У многих людей создалось впечатление, что холестерин — всемирное зло! Но давайте с самого начала договоримся так: есть “плохой” холестерин, а есть “хороший”, — объясняет терапевт.
Холестерин сам по себе является жиром. Категорически отказываться от формирующей его пищи нельзя, ведь это негативно повлияет на организм. Без холестерина ухудшатся функции репродуктивной системы и снизится уровень усвояемости витаминов.
“Плохой” холестерин провоцирует образование бляшек, которые приводят к сосудистым болезням, инфарктам и инсультам. Вместо этого “хороший” формирует клеточные стенки и гормоны.
Чаще всего к повышению холестерина приводит неправильное питание. Но есть ряд и других причин:
Регулярно контролировать уровень холестерина нужно людям с хроническими болезнями печени, почек, сахарным диабетом или гипертонией. Также следить за ним необходимо и тем, кто старше 45 лет.
Следует отказаться от жареной пищи, колбас и сосисок. А еще от продуктов, содержащих пальмовое и кокосовое масло, маргарин и кондитерские жиры. А что же тогда есть?
Чтобы снизить уровень холестерина, тебе нужно правильно питаться. Держи список продуктов, содержащих протеины “хорошего” холестерина:
В рацион также добавь больше фруктов, овощей и зелени. Занимайся спортом и откажись от вредных привычек.
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