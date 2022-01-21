Еще одна причина заглянуть в холодильник – правда и мифы о трансжирах

Мы то, что мы едим. На полках супермаркетов притаились секретные агенты, которые приспали нашу внимательность и давно не несут никакой пользы организму.

Они только и делают что рождают эмоциональную зависимость и нечеловеческий аппетит, заставляя кушать их ещё и ещё.

Если есть очевидные враги, такие как сахар и соль, то что вы знаете про трансжиры, можно ли назвать их жирной смертью?

Когда суточная допустимая норма человека всего 1-2% этого соединения, то в одном изделии количество трансжиров может достигать 70%. В том материале вы узнаете, почему же все таки стоит заглянуть в холодильник.

Что такое трансжиры и где их искать

Немного терминов простыми словами

Трансжиры — это искусственно изменённые растительные жиры путём гидрогенизации продукта: насыщения ненасыщенных кислот молекулами водорода.

В результате этого процесса продукт с привычного жидкого состояния переходит в твердое, при комнатной температуре (подсолнечное становиться масляной консистенции) но при этом все полезные вещества уходят и продукт становиться “пустым” для организма.

Есть и натуральные трансжиры, они находится в красном мясе, но в процентном соотношении их количество значительно уступает искусственным, так что навредить они никак не могут.

Трансжиры пользуются особой популярностью ибо: они дешёвые, придают кондитерским изделиям привлекательного товарного вида и увеличивают их срок годности.

В чём вред трансжиров для организма

Его искусственная структура на может выйти с организма естественным путём.

Потому, она оседает на стенках сосудов в виде холестерина, закупоривает их или же отправляться прямиком в жировые запасы — отсюда целлюлит и толстый шар подкожного жира.

Трансжиры провоцируют такие проблемы:

Увеличивают риск воспалительных процессов в организме (проблемы с кожей в виде акне и прыщей и т.д)

Сердечно-сосудистые заболевания

Увеличение “плохого” холестерина и возникновение холестериновых бляшек

Рак (лёгких, репродуктивной системы, толстой кишки)

Ухудшение памяти

Ожирение

Диабет ІІ типа

Депрессия

Также, они значительно замедляют метаболизм.

Откроем истинное лицо вкусностей, и посмотрим, в каких продуктах прячутся трансжиры.

Время кричать “О, нет” но избавиться от этих продуктов:

Маргарин и спред

Пальмовая и кокосовая олии

Вафли, выпечка, торты, печенье, конфеты — все сладости с добавлением маргарина или спреда

Пончики

Снеки в виде крекеров

Чипсы, сухарики, орешки

Попкорн

Весь фастфуд и уличная еда

Майонез и майонезные соусы

Полуфабрикаты в панировке (рыбные палочки, наггетсы)

Замороженные основы для пиццы

Замороженные полуфабрикаты для выпечки

Шоколад с наличием какао-масла, лауриновой или стеариновой кислоты

Мороженное

Кондитерские смеси для кремов и изделий

Сыры с низким содержанием холестерина, плавленные сырки

Чтобы обнаружить их наличие, внимательно читайте этикетку.

Эти маркеры укажут вам на наличие трансжиров в продукте.

Ради интереса можно посчитать сколько трансжиров вы употребляете. Достаточно просто заглянуть в холодильник и прочитать этикетки.

А теперь давайте разрушим несколько мифов о трансжирах.

Миф №1: Весь жир — зло

Наш организм требует достаточного количества белков, жиров и углеводов. Их гармоничная комбинация жизненно необходима для правильного функционирования нашего организма.

Но обитает такой миф, особенно среди тех, кто пытается похудеть: “жиры способствуют набору веса” — это только частично правда.

Существуют так называемые “хорошие” жиры. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, у них растительное происхождения.

Они в группе основных источников энергии

создают на внутренних органах защитный шар, который бережёт их от внешних травм и повреждений

помогают усвоить витамины, которые поступают вместе с пищей

привносят в организм жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые организм не способен вырабатывать самостоятельно

Регулируют выделение половых гормонов (эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин), что в свою очередь влияет на репродуктивную функцию

Важно заметить, что они не есть основным источником подкожного жира. Такие жиры повышают уровень “хорошего”, который защищает от возникновения болезней сердца

“Плохие” жиры: насыщенные (животного происхождения) и трансжиры — эта группа способствует не просто ожирению, она приводит к серьезным последствиям.

Поэтому от них рекомендуется отказаться полностью (трансжиры) или значительно уменьшить количество их употребления (насыщенные).

Миф №2: Я съела тортик с наличием трансжиров – время умирать?

Трансжиры это медленные убийцы. Вы можете питаться продуктами с высоким содержанием этого соединения годами прежде он покажет последствия.

Это работает за накопительной системой, потому сразу же ждать последствий не стоит. Но, они однозначно будут, если не следить за питанием.

Вещества, которое бы помогло вывести трансжиры с организма просто не существует. Все, что вы можете сделать – улучшить рацион, добавить в него больше полезных элементов и исключить вредные.

Со временем это поможет клеткам очиститься самостоятельно.

Миф №3: Если буду готовить дома, это убережет от трансжиров

Не всегда домашняя еда безопасна.

При нагреве растительных олий до температуры 250 ◦С и выше, касается любителей фритюра, или при многоразовом разогреве уже приготовленных блюд образуються те же тренсжиры.

Тобиш, разогретая лазанья 4 раза подряд уже не столь невинная, как только приготовленная.

Если же вы просто готовите на натуральной растительном масле при температуре до 200 ◦С и не использовать ее повторно, то риск возникновения трансжиров минимален

Чем заменить трансжиры

Когда мы осознали: все, что мы так любим, что поднимает нам настроение – подло ждет момента для удара, то назревает такой вопрос: как жить без привычных сладостей?

Это идеальное время для изминения пищевых привычек. Когда-то, магазинных сладостей вовсе не существовало, так что ничего нового придумывать не обязательно.

Альтернатива магазинной выпечке — домашняя, без маргарина, только с натуральными маслами. Выпекать её стоит при температуре до 200 ◦С или же без них. Сладости с магазина можно заменить домашней пастилой, конфетами с сухофруктов и какао, без вредных добавок. Домашним шоколадом без какао-масла. Сухофрукты и фрукты – прекрасная альтернатива крекерам, для быстрых перекусов Попкорн с кинотеатра можно заменить нутовым попкорном. Майонез и майонезные соусы заменить йогуртами (белым, греческим) Для вечеринки в тарелку положить не обычные, а фруктовые или овощные чипсы или же нарезать туда свежих овощей с хумусом Ваша фантазия безконечна.

Заменять “плохие” трансжиры лучше всего хорошими жирами. Известно, что больше всего полезных кислот этой группы содержится именно в рыбе.

Если кто-то тяжело “ойкнул”, то спешим утешить. Далеко не всегда полезное – это “скучно” и “долго”.

О том, как вкусно и главное быстро сочетать неординарные вкусы лосося и шампанского рассказывает Евгений Клопотенко.

Потому что изысканная кухня остается изысканной даже дома.