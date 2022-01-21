Еще одна причина заглянуть в холодильник – правда и мифы о трансжирах

Мы то, что мы едим. На полках супермаркетов притаились секретные агенты, которые приспали нашу внимательность и давно не несут никакой пользы организму.
Они только и делают что рождают эмоциональную зависимость и нечеловеческий аппетит, заставляя кушать их ещё и ещё.
Если есть очевидные враги, такие как сахар и соль, то что вы знаете про трансжиры, можно ли назвать их жирной смертью?
Когда суточная допустимая норма человека всего 1-2% этого соединения, то в одном изделии количество трансжиров может достигать 70%. В том материале вы узнаете, почему же все таки стоит заглянуть в холодильник.
Немного терминов простыми словами
Трансжиры — это искусственно изменённые растительные жиры путём гидрогенизации продукта: насыщения ненасыщенных кислот молекулами водорода.
В результате этого процесса продукт с привычного жидкого состояния переходит в твердое, при комнатной температуре (подсолнечное становиться масляной консистенции) но при этом все полезные вещества уходят и продукт становиться “пустым” для организма.
Есть и натуральные трансжиры, они находится в красном мясе, но в процентном соотношении их количество значительно уступает искусственным, так что навредить они никак не могут.
Есть и натуральные трансжиры, они находится в красном мясе, но в процентном соотношении их количество значительно уступает искусственным, так что навредить они никак не могут.
Трансжиры пользуются особой популярностью ибо: они дешёвые, придают кондитерским изделиям привлекательного товарного вида и увеличивают их срок годности.
Его искусственная структура на может выйти с организма естественным путём.
Потому, она оседает на стенках сосудов в виде холестерина, закупоривает их или же отправляться прямиком в жировые запасы — отсюда целлюлит и толстый шар подкожного жира.
Откроем истинное лицо вкусностей, и посмотрим, в каких продуктах прячутся трансжиры.
Время кричать “О, нет” но избавиться от этих продуктов:
Чтобы обнаружить их наличие, внимательно читайте этикетку.
Эти маркеры укажут вам на наличие трансжиров в продукте.
Ради интереса можно посчитать сколько трансжиров вы употребляете. Достаточно просто заглянуть в холодильник и прочитать этикетки.
А теперь давайте разрушим несколько мифов о трансжирах.
Наш организм требует достаточного количества белков, жиров и углеводов. Их гармоничная комбинация жизненно необходима для правильного функционирования нашего организма.
Но обитает такой миф, особенно среди тех, кто пытается похудеть: “жиры способствуют набору веса” — это только частично правда.
Существуют так называемые “хорошие” жиры. Это полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, у них растительное происхождения.
Трансжиры это медленные убийцы. Вы можете питаться продуктами с высоким содержанием этого соединения годами прежде он покажет последствия.
Это работает за накопительной системой, потому сразу же ждать последствий не стоит. Но, они однозначно будут, если не следить за питанием.
Вещества, которое бы помогло вывести трансжиры с организма просто не существует. Все, что вы можете сделать – улучшить рацион, добавить в него больше полезных элементов и исключить вредные.
Вещества, которое бы помогло вывести трансжиры с организма просто не существует. Все, что вы можете сделать – улучшить рацион, добавить в него больше полезных элементов и исключить вредные.
Со временем это поможет клеткам очиститься самостоятельно.
Не всегда домашняя еда безопасна.
При нагреве растительных олий до температуры 250 ◦С и выше, касается любителей фритюра, или при многоразовом разогреве уже приготовленных блюд образуються те же тренсжиры.
Тобиш, разогретая лазанья 4 раза подряд уже не столь невинная, как только приготовленная.
Если же вы просто готовите на натуральной растительном масле при температуре до 200 ◦С и не использовать ее повторно, то риск возникновения трансжиров минимален
Когда мы осознали: все, что мы так любим, что поднимает нам настроение – подло ждет момента для удара, то назревает такой вопрос: как жить без привычных сладостей?
Это идеальное время для изминения пищевых привычек. Когда-то, магазинных сладостей вовсе не существовало, так что ничего нового придумывать не обязательно.
Заменять “плохие” трансжиры лучше всего хорошими жирами. Известно, что больше всего полезных кислот этой группы содержится именно в рыбе.
Если кто-то тяжело “ойкнул”, то спешим утешить. Далеко не всегда полезное – это “скучно” и “долго”.
О том, как вкусно и главное быстро сочетать неординарные вкусы лосося и шампанского рассказывает Евгений Клопотенко.
Потому что изысканная кухня остается изысканной даже дома.