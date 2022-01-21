Ще одна причина зазирнути до холодильника — правда й міфи про трансжири

Ми є те, що ми їмо. На полицях супермаркетів причаїлись таємні агенти, які приспали нашу пильність і не несуть жодної користі для організму. Тільки породжують емоційну залежність і нелюдський апетит, змушуючи їсти дедалі більше.
І хоч є очевидні вороги, такі як цукор та сіль, та чи знаєте ви щось про трансжири? Чи можна назвати їх жирною смертю?
Коли добова допустима норма для людини 1-2% цієї сполуки, то в одному виробі кількість трансжирів може сягати 70%.
У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, чому ж таки варто зазирнути до холодильника.
Трохи термінології простими словами:
Трансжири — це штучно змінені рослинні жири шляхом гідрогенізації продукту, тобто насичення ненасичених кислот молекулами водню.
В результаті цього процесу продукт зі звичного рідкого стану набуває твердого за кімнатної температури (при цьому олія набуває масляної консистенції). Але всі корисні кислоти руйнуються, і такий продукт стає пустим для організму.
Також є натуральні трансжири. Вони містяться в червоному м’ясі, але в дуже маленьких відсотках, якщо порівняти зі штучним, тому ніяк не можуть зашкодити.
Також є натуральні трансжири. Вони містяться в червоному м’ясі, але в дуже маленьких відсотках, якщо порівняти зі штучним, тому ніяк не можуть зашкодити.
Трансжири є особливо популярними, бо мають низьку вартість, надають кондитерським виробам привабливого вигляду й збільшують термін їх придатності.
Штучна структура трансжирів не може вийти з організму природним шляхом.
Тому вона осідає на стінках судин у вигляді холестерину, закупорює їх або прямує до жирових відкладень — звідси целюліт та товстий шар підшкірного жиру.
Відкриємо справжнє обличчя смаколиків та розглянемо, в яких продуктах ховаються трансжири.
Час кричати “о, ні!” і позбутись цих продуктів:
Щоб виявити їх, уважно читайте етикетку.
Маркери, які вказують на наявність трансжирів у продукті.
Заради цікавості можна порахувати, скільки трансжирів ви вживаєте. Досить просто зазирнути до холодильника й прочитати етикетки.
Руйнуємо міфи — покращуємо життя
Наш організм потребує достатньої кількості білків, жирів та вуглеводів. Їх гармонійне поєднання життєво необхідне для його правильного функціонування.
Поширений міф, особливо серед тих, хто намагається схуднути, що жири сприяють зайвій вазі — це тільки частково правда.
Існують так звані хороші жири. Це поліненасичені та мононенасичені жири, які мають рослинне походження. Вони:
Важливо зазначити, що вони не є джерелом підшкірного жиру. Такі жири підвищують рівень “хорошого” холестерину, який захищає від виникнення хвороб серця.
“Погані” жири — насичені (тваринного походження) та трансжири. Ця група не просто сприяє ожирінню, а й призводить до серйозних наслідків.
Від них рекомендовано відмовитись повністю (трансжири) або значно зменшити кількість споживання (насичені).
Трансжири — це повільні вбивці. Ви можете харчуватися продуктами з високим вмістом цієї сполуки роками, перш ніж організм покаже вам наслідки. Проте вони неодмінно будуть, якщо не слідкувати за харчуванням.
Речовини, яка б допомогла вивести трансжири з організму, просто не існує. Все, що ви можете зробити — поліпшити раціон, додати до нього більше корисних сполук і вилучити шкідливі.
Речовини, яка б допомогла вивести трансжири з організму, просто не існує. Все, що ви можете зробити — поліпшити раціон, додати до нього більше корисних сполук і вилучити шкідливі.
З часом це допоможе клітинам очиститись самостійно.
Не завжди домашня їжа є безпечною.
При нагріванні рослинних олій до температури 250 °C і вище (стосується любителів фритюру) або при багаторазовому нагріванні вже приготованих продуктів утворюються ті самі трансжири.
Тобто розігріта чотири рази поспіль лазанья вже не така невинна, як щойно приготована.
Якщо ви просто смажите на натуральній рослинній олії за температури до 200 °С, не використовуючи її повторно, то ризик виникнення трансжирів мінімальний.
Коли ми усвідомили, що все таке улюблене і здатне покращити нам настрій підступно чекає моменту для нападу, виникає питання: як жити без звичних смаколиків?
Це ідеальний час для змін у харчових звичках. Колись магазинних ласощів просто не існувало, тому нічого нового придумувати й не треба.
Ваша фантазія безмежна.
Заміняти погані трансжири найкраще хорошими жирами. Відомо, що найбільше корисних для організму кислот цієї групи міститься в рибі.
Якщо хтось важко “ойкнув”, поспішаємо потішити. Адже корисне — це далеко не завжди нудно й довго.
Про те, як смачно і, головне, швидко поєднати неординарні смаки лосося і шампанського, розповів Євген Клопотенко.
Адже вишукана кухня лишається вишуканою навіть вдома.