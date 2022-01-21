Ще одна причина зазирнути до холодильника — правда й міфи про трансжири

Ми є те, що ми їмо. На полицях супермаркетів причаїлись таємні агенти, які приспали нашу пильність і не несуть жодної користі для організму. Тільки породжують емоційну залежність і нелюдський апетит, змушуючи їсти дедалі більше.

І хоч є очевидні вороги, такі як цукор та сіль, та чи знаєте ви щось про трансжири? Чи можна назвати їх жирною смертю?

Коли добова допустима норма для людини 1-2% цієї сполуки, то в одному виробі кількість трансжирів може сягати 70%.

У цьому матеріалі ви дізнаєтесь, чому ж таки варто зазирнути до холодильника.

Що таке трансжири й де їх шукати

Трохи термінології простими словами:

Трансжири — це штучно змінені рослинні жири шляхом гідрогенізації продукту, тобто насичення ненасичених кислот молекулами водню.

В результаті цього процесу продукт зі звичного рідкого стану набуває твердого за кімнатної температури (при цьому олія набуває масляної консистенції). Але всі корисні кислоти руйнуються, і такий продукт стає пустим для організму.

Також є натуральні трансжири. Вони містяться в червоному м’ясі, але в дуже маленьких відсотках, якщо порівняти зі штучним, тому ніяк не можуть зашкодити.

Трансжири є особливо популярними, бо мають низьку вартість, надають кондитерським виробам привабливого вигляду й збільшують термін їх придатності.

Яка шкода трансжирів для організму:

Штучна структура трансжирів не може вийти з організму природним шляхом.

Тому вона осідає на стінках судин у вигляді холестерину, закупорює їх або прямує до жирових відкладень — звідси целюліт та товстий шар підшкірного жиру.

Трансжири провокують такі проблеми:

збільшують ризик запальних процесів в організмі (проблеми зі шкірою у вигляді акне та прищів тощо);

серцево-судинні захворювання;

збільшення “поганого” холестерину;

рак (легень, статевої системи, товстої кишки);

погіршення пам’яті;

ожиріння;

діабет другого типу;

депресія;

уповільнення метаболізму.

Відкриємо справжнє обличчя смаколиків та розглянемо, в яких продуктах ховаються трансжири.

Час кричати “о, ні!” і позбутись цих продуктів:

маргарин та спред;

пальмова та кокосова олії;

вафлі, випічка, торти, печиво, цукерки — всі солодощі з додаванням маргарину чи спреду;

пончики;

снеки у вигляді крекерів;

чипси, сухарики, горішки;

попкорн;

весь фаст-фуд та вулична їжа;

майонез та майонезні соуси;

паніровані напівфабрикати (рибні палички та нагетси);

заморожені основи для піци;

заморожені напівфабрикати для випічки;

шоколад з вмістом какао-масла, лауринової та стеаринової кислоти;

морозиво;

кондитерські суміші для кремів та виробів;

сири з низьким вмістом холестерину, плавлені сирки.

Щоб виявити їх, уважно читайте етикетку.

Маркери, які вказують на наявність трансжирів у продукті.

Заради цікавості можна порахувати, скільки трансжирів ви вживаєте. Досить просто зазирнути до холодильника й прочитати етикетки.

Руйнуємо міфи — покращуємо життя

Міф №1: Весь жир — зло

Наш організм потребує достатньої кількості білків, жирів та вуглеводів. Їх гармонійне поєднання життєво необхідне для його правильного функціонування.

Поширений міф, особливо серед тих, хто намагається схуднути, що жири сприяють зайвій вазі — це тільки частково правда.

Існують так звані хороші жири. Це поліненасичені та мононенасичені жири, які мають рослинне походження. Вони:

є основним джерелом енергії, створюють на внутрішніх органах захисний шар, що береже їх від травм та пошкоджень;

допомагають засвоїти вітаміни, які надходять з їжею;

приносять в організм жирні кислоти Омега-3 та Омега-6, які організм не здатний виробляти самостійно;

регулюють виділення статевих гормонів (естрогени у жінок та тестостерон у чоловіків), що, своєю чергою, впливає на репродуктивну функцію.

Важливо зазначити, що вони не є джерелом підшкірного жиру. Такі жири підвищують рівень “хорошого” холестерину, який захищає від виникнення хвороб серця.

“Погані” жири — насичені (тваринного походження) та трансжири. Ця група не просто сприяє ожирінню, а й призводить до серйозних наслідків.

Від них рекомендовано відмовитись повністю (трансжири) або значно зменшити кількість споживання (насичені).

Міф №2: Я з’їла тортик з вмістом трансжиру — час помирати?

Трансжири — це повільні вбивці. Ви можете харчуватися продуктами з високим вмістом цієї сполуки роками, перш ніж організм покаже вам наслідки. Проте вони неодмінно будуть, якщо не слідкувати за харчуванням.

Речовини, яка б допомогла вивести трансжири з організму, просто не існує. Все, що ви можете зробити — поліпшити раціон, додати до нього більше корисних сполук і вилучити шкідливі.

З часом це допоможе клітинам очиститись самостійно.

Міф №3: Якщо готуватиму вдома, це вбереже від трансжирів

Не завжди домашня їжа є безпечною.

При нагріванні рослинних олій до температури 250 °C і вище (стосується любителів фритюру) або при багаторазовому нагріванні вже приготованих продуктів утворюються ті самі трансжири.

Тобто розігріта чотири рази поспіль лазанья вже не така невинна, як щойно приготована.

Якщо ви просто смажите на натуральній рослинній олії за температури до 200 °С, не використовуючи її повторно, то ризик виникнення трансжирів мінімальний.

Чим замінити трансжири

Коли ми усвідомили, що все таке улюблене і здатне покращити нам настрій підступно чекає моменту для нападу, виникає питання: як жити без звичних смаколиків?

Це ідеальний час для змін у харчових звичках. Колись магазинних ласощів просто не існувало, тому нічого нового придумувати й не треба.

Альтернатива магазинній випічці — домашня, без маргарину, лише з додаванням корисних рослинних олій (або й без них), яку випікають до 200 °С. Солодощі з магазину можна замінити домашньою пастилою, цукерками з сухофруктів та какао без шкідливих добавок, домашнім шоколадом без какао-масла. Сухофрукти та фрукти, горіхи, насіння — альтернатива крекерам для швидких перекусів. Попкорн з кінотеатру можна замінити нутовим попкорном. Майонез і майонезні соуси замінити йогуртами (білим, грецьким). Для вечірки в тарілку замість звичних чипсів можна покласти овочеві та фруктові чипси або нарізати свіжих овочів з хумусом.

Ваша фантазія безмежна.

Заміняти погані трансжири найкраще хорошими жирами. Відомо, що найбільше корисних для організму кислот цієї групи міститься в рибі.

Якщо хтось важко “ойкнув”, поспішаємо потішити. Адже корисне — це далеко не завжди нудно й довго.

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