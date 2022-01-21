Їжа та рецепти

Ще одна причина зазирнути до холодильника — правда й міфи про трансжири

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 21 Січня 2022, 15:22
Правда і міфи про трансжири
Фото: Unsplash

Більше новин
Військові
Російські війська біля кордону. Хто направив кораблі на допомогу Україні та що думає Генсек ООН
Вікна-новини випуск від 21.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 21.01.2022 (14:30)
дистанційне навчання
Школярі Львова та Закарпаття переходять на дистанційне навчання: чому і коли
Психотерапевт
Флірт, осуд, жалість: як зрозуміти, що потрапив до псевдопсихолога
Дивитись більше

Матеріали по темі

Как связаны стресс и питание – объясняет нутрициолог
“Заїдати” не варто: нутриціологиня пояснила, як пов’язані стрес та харчування
как выбрать макароны
Макарони насправді корисні? Як правильно вибирати та готувати улюблений продукт
Українські суперфуди: чим замінити годжі та чіа
Суперфуд по-українськи: чим замінити дорогі чіа та годжі
Які фрукти та овочі їсти взимку
Що їсти у січні — зимовий раціон для здорового життя

Відео
0:01:47
Військові

Російські війська біля кордону. Хто направив кораблі на допомогу Україні та що думає Генсек ООН
0:20:00
Вікна-новини випуск від 21.01.2022 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 21.01.2022 (14:30)
0:01:14
дистанційне навчання
Школярі Львова та Закарпаття переходять на дистанційне навчання: чому і коли
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 21.01.2022 (11:30)
0:00:52
Ручка
На слабо! У Львові чоловік проковтнув кулькову ручку і потрапив у лікарню
0:04:11
Шкільне харчування
Нове меню у шкільних їдальнях України: що їстимуть школярі
0:34:46
Вікна-новини
Вікна-новини. Випуск від 20.01.2022 (22:00)
0:03:22
Синдром Плюшкіна
Палить свій мотлох у квартирі: як жінка з синдромом Плюшкіна отруює сусідів
0:02:51
Погода у світі
Сніг у пустелі та смертельні пожежі: як аномальна погода нищить людство
0:03:49
Домагання у коледжі
Викладач пропонував інтим студенткам: сексуальний скандал у Запоріжжі
Більше відео
Коронавірус 21 січня: статистика захворювань COVID-19 в Україні
Читати далі
Коронавірус: статистика по Україні та чим Омікрон відрізняється від інших штамів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь