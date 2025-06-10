Що можна їсти після операції на апендицит: поради та рекомендації для реабілітації

Апендицит — це запалення апендикса. За високого ризику розриву апендикса проводять апендектомію (відкриту операцію) або лапароскопію апендициту (малоінвазивне втручання). Операція виконується під загальною анестезією. Читай про харчування після операції на апендицит, що можна і не можна їсти після видалення апендициту — у нашому матеріалі.

Апендикс — червоподібний, трубчастий відросток сліпої кишки завдовжки близько 5-10 см, що здебільшого розташований у правій нижній частині черевної порожнини.

В апендиксі виробляється імуноглобулін А, що впливає на склад кишкової флори. Апендикс сприяє заселенню кишківника корисними бактеріями після перенесених захворювань травного тракту.

Діагностика апендициту

Діагностика апендициту включає:

пальпацію живота;

аналізи крові (при запаленні апендикса підвищується рівень C-реактивного білка і лейкоцитів у крові);

лабораторне дослідження сечі;

рентген і УЗД черевної порожнини;

комп’ютерну томографію.

Причини запалення апендикса

розмноження бактерій;

затверділі фекальні відкладення;

лімфоїдна гіперплазія (набухання лімфоїдної тканини);

коліт (запалення товстої кишки);

пухлини.

Що можна їсти після операції на апендицит

Протягом чотирьох-шести тижнів після вирізання апендициту необхідно обмежити фізичні навантаження, зокрема, не можна підіймати важкі предмети. Також заборонено приймати ванну, поки не зняли шви.

Окремої уваги слід приділити харчуванню.

Консультація лікаря — це основа для розуміння, що можна їсти після апендициту. Лікар на підставі вивчення історії хвороби пацієнта призначає дієту та дає рекомендації.

Найважливіший та найскладніший період — перші 24 години після операції. Протягом цього часу пацієнтові максимум, що можна — це зволожувати пересохлі губи.

На другий день після операції рекомендується пити лише рідини, такі як вода, нежирний курячий бульйон, солодкий фруктовий кисіль або рисовий відвар.

У раціон наступних двох днів дозволено включити легкозасвоювані продукти, такі як каші на воді, нежирні супи та сир, картопляне пюре, гарбузове або кабачкове пюре, натуральний йогурт (без добавок, нежирний і без цукру), відварене розтерте куряче м’ясо.

У перші тижні після видалення апендициту слід уникати жирної та гострої їжі, оскільки вона може викликати подразнення шлунка та кишківника.

Після операції фрукти та овочі рекомендується вживати у помірних кількостях для запобігання надмірному навантаженню на систему травлення.

Рекомендується вживати продукти з високим вмістом білка, такі як м’ясо, риба, яйця, молочні продукти.

Рекомендується вживати їжу маленькими порціями, але часто, щоб запобігти перевантаженню травної системи.

Не допускається вживання надто гарячих або дуже холодних страв. Температура їжі має бути середньою.

Харчування після операції на апендицит

За словами лікарки-проктологині та хірургині Катерини Кутєпової , дієта після видалення апендициту передбачає дробне харчування (їжу можна вживати невеликими порціями п’ять-шість разів на день). Її необхідно дотримуватися впродовж двох тижнів. А рекомендації щодо подальшого харчування призначить лікар.

Дієти можуть регулюватися залежно від післяопераційного стану, правильного дотримання дієти та графіку приймання ліків, а також інших призначень лікаря.

Що забороняє дієта після апендициту

У меню пацієнта не повинно бути продуктів, які здатні викликати запалення кишківника, метеоризм. Дієта після видалення апендициту забороняє гострі страви, спеції, сіль, копченості, напівфабрикати. Не можна їсти помідори, бобові, кетчуп, різні соуси, майонез. Під забороною борошняні вироби, молоко, жирні сорти риби та м’яса. Не можна пити газовані напої, алкоголь. Перші дні після хірургічного вирізання апендикса заборонена тверда їжа.

Твоє здоров’я у твоїх руках та руках медичних працівників. Слідуй приписам і ти скоро відновишся, якщо потребуєш цього.

