Стиль життя Здоров'я та краса

Що можна їсти після операції на апендицит: поради та рекомендації для реабілітації

Леся Манзюк, редакторка сайту 10 Червня 2025, 18:15 4 хв.
Що можна їсти після операції на апендицит
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь