Что можно есть после операции на аппендицит: советы и рекомендации по реабилитации

Аппендицит — это воспаление аппендикса. При высоком риске разрыва аппендикса проводят аппендэктомию (открытую операцию) или лапароскопию аппендицита (малоинвазивное вмешательство). Операция производится под общей анестезией. Читай о питании после операции на аппендицит, что можно и нельзя есть после удаления аппендицита — в нашем материале.

Аппендикс — червеобразный, трубчатый отросток слепой кишки длиной около 5-10 см, расположенный в основном в правой нижней части брюшной полости.

В аппендиксе вырабатывается иммуноглобулин А, влияющий на состав кишечной флоры. Аппендикс способствует заселению кишечника полезными бактериями после перенесенных заболеваний пищеварительного тракта.

Диагностика аппендицита

Диагностика аппендицита включает:

пальпацию живота;

анализы крови (при воспалении аппендикса повышается уровень C-реактивного белка и лейкоцитов в крови);

лабораторное исследование мочи;

рентген и УЗИ брюшной полости;

компьютерная томография.

Причины воспаления аппендикса

размножение бактерий;

отвержденные фекальные отложения;

лимфоидная гиперплазия (набухание лимфоидной ткани);

колит (воспаление толстой кишки);

опухоли.

Что можно есть после операции на аппендицит

В течение четырех-шести недель после вырезания аппендицита необходимо ограничить физические нагрузки, в частности нельзя поднимать тяжелые предметы. Также запрещено принимать ванночку, пока не сняли швы.

Отдельное внимание следует уделить питанию.

Консультация врача — это основа для понимания, что можно есть после аппендицита. Врач изучая историю болезни пациента назначает диету и дает рекомендации.

Самый важный и сложный период — первые 24 часа после операции. В течение этого времени пациенту максимум, что можно — это увлажнять пересохшие губы.

На следующий день после операции рекомендуется пить только жидкости, такие как вода, нежирный куриный бульон, сладкий фруктовый кисель или рисовый отвар.

В рацион последующих двух дней разрешено включить легкоусвояемые продукты, такие как каши на воде, нежирные супы и творог, картофельное пюре, тыквенное или кабачковое пюре, натуральный йогурт (без добавок, нежирный и без сахара), отварное растертое куриное мясо.

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В первые недели после удаления аппендицита следует избегать жирной и острой пищи, поскольку она может вызвать раздражение желудка и кишечника.

После операции фрукты и овощи рекомендуется употреблять в умеренных количествах для предотвращения чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему.

Рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка, такие как мясо, рыба, яйца, молочнокислые продукты.

Рекомендуется употреблять пищу маленькими порциями, но часто, чтобы предотвратить перегрузку пищеварительной системы.

Не допускается употребление слишком горячих или очень холодных блюд. Температура еды должна быть средней.

Что в ы з ывает аппендицит: відео

Питание после операции на аппендицит

По словам врача-проктологини и хирургини Екатерины Кутеповой, диета после удаления аппендицита предусматривает мелкое питание (еду можно употреблять небольшими порциями пять-шесть раз в день). Ее необходимо соблюдать в течение двух недель. А рекомендации по дальнейшему питанию назначит врач.

Диеты могут регулироваться в зависимости от послеоперационного состояния, правильного соблюдения диеты и графика приема лекарства, а также других назначений врача.

Запрещающая диета после аппендицита

В меню пациента не должно быть продуктов, способных вызвать воспаление кишечника, метеоризм. Диета после удаления аппендицита запрещает острые блюда, специи, соль, копченость, полуфабрикаты. Нельзя есть помидоры, бобовые, кетчуп, разные соусы, майонез. Под запретом мучные изделия, молоко, жирные сорта рыбы и мяса. Нельзя пить газированные напитки, алкоголь. Первые дни после хирургического вырезания аппендикса запрещена твердая пища.

Твое здоровье в твоих руках и руках медицинских работников. Следуй предписаниям и ты скоро восстановишься, если нуждаешься в этом.

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