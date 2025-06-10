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Что можно есть после операции на аппендицит: советы и рекомендации по реабилитации

Леся Манзюк, редактор сайта 10 июня 2025, 18:15
Що можна їсти після операції на апендицит
Фото Pexels

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