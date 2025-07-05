Викинь вушні палички! 12 звичок, які вбережуть твій слух

Втрата або проблеми зі слухом суттєво погіршують життя. А деякі наші звички, як-от користування вушними паличками або часте використання навушників, тільки погіршують ситуацію.

The Guardian зібрали 12 дієвих способів подбати про слух і допомогти вухам бути здоровішими.

Як зберегти слух: правила для догляду за вухами

Професор аудіології та директор Манчестерського центру аудіології та глухоти Кевін Манро не чує на праве вухо, а в останні роки втратив слух на ліве вухо.

Тепер він носить слуховий апарат та попереджає, що більшість із нас не мають втрати слуху в молодості, але всім варто дбати про здоров’я своїх вух.

В центрі розповіли, які поради вбережуть слух на довгі роки.

Уникай великого шуму

Доктор Шівон Бреннан, колега Манро з Манчестерського університету, нагадує, що сучасні пристрої набагато кращі, ніж раніше, з погляду якості звуку.

Це стає причиною погіршення слуху, адже вмикати звук можна неконтрольовано. Колись мова йшла про пристрої на промислових об’єктах, але нині занепокоєння викликає рекреаційний шум і музика в навушниках.

Носи беруші

Усім нам потрібно бути обережними, коли ми піддаємося впливу звуків понад 85 децибелів (дБ). Наприклад, газонокосарка має гучність 90-95 дБ; концерт чи клуб — близько 110-120 дБ.

Після впливу великого шуму ми відчуваємо характерний дзвін у вухах. Це тому, що стременний м’яз у внутрішньому вусі скорочується, щоб захистити равлика — частину внутрішнього вуха, необхідну для слуху. М’яз в результаті спазмується, тому ми зрештою маємо тимчасовий шум.

Не перестарайся з навушниками

Коли ми йдемо у шумному місці, то одразу збільшуємо гучність у навушниках. У цьому і полягає помилка, адже за спробою краще почути пісню, ми не усвідомлюємо, що гучність може бути занадто високою для вух.

Фахівці рекомендують правила 50/50, яке означає, що треба слухати музику на 50% гучності в навушниках протягом 50 хвилин. Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує 60% гучності протягом 60 хвилин.

Перевіряй свій слух

В середньому людям потрібно близько 10 років між появою проблем зі слухом і зверненням за допомогою. Тому не лінуйся перевіряти слух частіше.

Це можна зробити особисто у лікаря, а можна і за допомогою спеціальних додатків і сайтів.

Звернися до лікаря, якщо є підстави

Якщо ти вже відчуваєш проблеми зі слухом, варто просто зараз записатися до фахівця. Якщо у внутрішньому вусі є запалення, то найкращим способом зменшити його є якомога швидше введення стероїдів.

Викликати проблеми можуть і вушні інфекції, які вражають людей доволі часто.

Не використовуй ватні палички

Лікарі одностайно проти використання ватних паличок, які так полюбляють люди. Вони радять залишити все, як є, для уникнення вушних інфекцій.

Якщо хочеться переконатися у чистоті вух, рекомендовано витирати їх після душу або плавання шматочком туалетного паперу.

Сірка має своє призначення

Сірка, від якої всі прагнуть позбутися за допомогою паличок, виконує свою функцію. Вона підтримує здоров’я вух і виводиться самостійно.

Дослідження показують, що сірка містить фермент, який може вбивати бактерії та віруси, що потрапляють у вухо, а також зволожує шкіру.

Ніколи не видаляй сірку водою

Промивання вух водою може спричинити багато проблем. Проте занадто сильний тиск води стає причиною перфорацію барабанної перетинки.

Якщо тебе турбує сірчана пробка, тоді звернись до лікаря-отоларинголога. Він допоможе безпечно і правильно видалити її з вуха.

За необхідності купи слуховий апарат

Наявність слухового апарату при проблемах слуху може розв’язати проблему соціальної ізоляції. До того ж у цьому немає нічого поганого, а сучасні гаджети допомагають відновити слухову діяльність майже повністю.

Будь обережним з вушними краплями

Якщо у тебе закладено вухо, спробуй вушні краплі на основі оливкової олії. Але використовуй їх помірно та відповідно до інструкцій на упаковці.

Проконсультуйся з лікарем, чи дійсно вони потрібні тобі. Адже закладеність вуха може бути симптомом інфекційної хвороби, яку потрібно лікувати по-іншому.

Використовуй беруші для плавання

Для людей, схильних до проблем із вухами, плавання у відкритій воді може бути проблематичним, адже вода забруднена та може викликати проблеми.

Придбай спеціальні беруші для купання. Їх також можна використовувати у басейнах чи навіть вдома під час душу.

Ми також розповідали, що в Україні можна безкоштовно отримати слуховий апарат.

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