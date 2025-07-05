Выбрось ушные палочки! 12 привычек, которые уберегут твой слух

Потеря или проблемы со слухом существенно ухудшают жизнь. А некоторые наши привычки, такие как пользование ушными палочками или частое использование наушников, только усугубляют ситуацию.

The Guardian собрали 12 действенных способов позаботиться о слухе и помочь ушам быть здоровее.

Как сохранить слух: правила по уходу за ушами

Профессор аудиологии и директор Манчестерского центра аудиологии и глухоты Кевин Манро не слышит на правое ухо, а в последние годы потерял слух и на левое ухо.

Теперь он носит слуховой аппарат и предупреждает, что большинство из нас не имеют потери слуха в молодости, но всем следует заботиться о здоровье своих ушей.

В центре рассказали, какие советы уберегут слух на долгие годы.

Избегай большого шума

Доктор Шион Бреннан, коллега Манро из Манчестерского университета, напоминает, что современные устройства гораздо лучше, чем раньше, с точки зрения качества звука.

Это становится причиной ухудшения слуха, ведь включать звук можно неконтролируемо. Когда-то речь шла об устройствах на промышленных объектах, но сейчас беспокойство вызывает рекреационный шум и музыка в наушниках.

Носи беруши

Всем нам нужно быть осторожными, когда мы подвергаемся воздействию звуков более 85 децибел (дБ). Например, газонокосилка имеет громкость 90-95 дБ; концерт или клуб — около 110-120 дБ.

После воздействия большого шума мы ощущаем характерный звон в ушах. Это потому, что стременная мышца во внутреннем ухе сокращается, чтобы защитить улитку — часть внутреннего уха, необходимую для слуха. Мышца в результате спазмируется, поэтому мы, наконец, имеем временный шум.

Не переусердствуй с наушниками

Когда мы идем в шумном месте, то сразу увеличиваем громкость в наушниках. В этом и состоит ошибка, ведь за попыткой лучше услышать песню, мы не осознаем, что громкость может быть слишком высокой для ушей.

Специалисты рекомендуют правила 50/50, означающие, что нужно слушать музыку на 50% громкости в наушниках в течение 50 минут. Всемирная организация здравоохранения рекомендует 60% громкости в течение 60 минут.

Проверяй свой слух

В среднем людям нужно около 10 лет между появлением проблем со слухом и обращением за помощью. Поэтому не ленись проверять слух чаще.

Это можно сделать лично у врача, а можно и с помощью специальных приложений и сайтов.

Обратись к врачу, если есть основания

Если ты уже испытываешь проблемы со слухом, стоит прямо сейчас записаться к специалисту. Если во внутреннем ухе есть воспаление, то лучшим способом уменьшить его является как можно скорее введение стероидов.

Вызвать проблемы могут и ушные инфекции, которые поражают людей довольно часто.

Не используй ватные палочки

Врачи единодушно против использования ватных палочек, которые так любят люди. Они советуют оставить все, как есть, во избежание ушных инфекций.

Если хочется убедиться в чистоте ушей, рекомендуется вытирать их после душа или плавания кусочком туалетной бумаги.

Сера имеет свое предназначение

Сера, от которой все стремятся избавиться с помощью палочек, выполняет свою функцию. Она поддерживает здоровье ушей и выводится самостоятельно.

Исследования показывают, что сера содержит фермент, который может убивать бактерии и попадающие в ухо вирусы, а также увлажняет кожу.

Никогда не удаляй серу водой

Промывание ушей водой может вызвать много проблем. Однако слишком сильное давление воды становится причиной перфорации барабанной перепонки.

Если тебя беспокоит серная пробка, обратись к врачу-отоларингологу. Он поможет безопасно и правильно удалить ее из уха.

При необходимости купи слуховой аппарат

Наличие слухового аппарата при проблемах слуха может решить проблему социальной изоляции. К тому же, в этом нет ничего плохого, а современные гаджеты помогают возобновить слуховую деятельность почти полностью.

Будь осторожен с ушными каплями

Если у тебя заложено ухо, попробуй ушные капли на основе оливкового масла. Но используй их умеренно и в соответствии с инструкциями на упаковке.

Проконсультируйся с врачом, действительно ли они нужны тебе. Ведь заложенность уха может являться симптомом инфекционной болезни, которую нужно лечить по-другому.

Используй беруши для плавания

Для людей с проблемами с ушами плавание в открытой воде может быть проблематичным, ведь вода загрязнена и может вызвать проблемы.

Купи специальные беруши для купания. Их также можно использовать в бассейнах или даже дома во время душа.

Мы также рассказывали, что в Украине можно бесплатно получить слуховой аппарат.

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