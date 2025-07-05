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Выбрось ушные палочки! 12 привычек, которые уберегут твой слух

Ирина Танасийчук, журналист сайта 05 июля 2025, 12:00 4 мин.
Фото к: Как сохранить слух: 12 действенных советов от врачей
Фото Unsplash

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