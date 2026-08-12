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Желудок сместился в грудную полость: во Львове успешно прооперировали женщину

Марина Слизовская 12 августа 2026, 13:00 2 мин.
Операция во Львове

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