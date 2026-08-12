Желудок сместился в грудную полость: во Львове успешно прооперировали женщину

Во Львове успешно прооперировали женщину, у которой почти половина желудка сместилась из брюшной полости в грудную. До этого женщина на протяжении 10 лет безрезультатно лечила за границей постоянную изжогу и приступы рвоты.

Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

Смещение желудка в грудную полость: во Львове провели сложную операцию

В больнице Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова прооперировали 52-летнюю Оксану Арендач, у которой произошло смещение части желудка в грудную полость по причине укорочения пищевода.

10 из 20 лет, которые женщина проживает в Испании, она страдала постоянными изжогой, болью во время глотания, тошнотой и приступами рвоты.

— Из-за физической работы за границей я даже перестала обедать, потому что после еды работать было невозможно. Я проходила гастроскопии, принимала назначенное лекарство, но лучше не становилось, – рассказала женщина.

Отмечается, что за границей Оксане поставили диагноз гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), то есть содержимое желудка вместе с кислотами регулярно попадало обратно в пищевод и раздражало таким образом его стенки.

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Эта хроническая болезнь привела к укорочению пищевода и дальнейшему подтягиванию желудка вверх. В результате таких осложнений у женщины возникла грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Испанские медики продолжили консервативное лечение, несмотря на то, что женщина интересовалась, необходима ли операция. После дальнейшего ухудшения здоровья Оксана Арендач обратилась к украинским врачам.

— Во время рентгенологического обследования в больнице Святого Пантелеймона наши медики обнаружили, что грыжа уже составляет 6 см в диаметре — это очень много, а почти половина желудка сместилась из брюшной полости в грудную. Нужна операция, – рассказывают медики.

Сообщается, что сначала врачи отделили желудок от спаек в грудной клетке, вытащили укороченный пищевод и восстановили правильное анатомическое положение органов. А затем выполнили пластику расширенного пищеводного отверстия диафрагмы, и дальше провели хирургическое лечение рефлюкса, вызвавшего все эти осложнения.

Сейчас женщина хорошо себя чувствует и благодарна за оперативное решение ее многолетней проблемы, отметили в больнице Святого Пантелеймона.

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Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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