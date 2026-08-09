Защищает от болезней: ученые пересмотрели влияние неважного органа на здоровье

Небольшой орган тимус или вилочковая железа может оказывать глубокое влияние на здоровье и долголетие человека на протяжении всей жизни, помогая организму противодействовать риску различных заболеваний.

Об этом пишет издание Science Alert со ссылкой на недавнее исследование.

Влияние тимуса на здоровье: что говорят ученые

Влияние тимуса на здоровье взрослого человека оказалось сильнее, чем считали ранее. Эта железа играет решающую роль в начале жизни человека, помогая развивать иммунную систему детей. Но с возрастом тимус начинает уменьшаться и разрушаться, поэтому его ошибочно считали относительно ненужным органом, отмечают ученые.

Эта железа расположена в верхней части грудной полости, непосредственно за грудиной.

Теперь выяснилось, что с возрастом тимус, отвечающий за созревание Т-клеток, не теряет своего назначения и продолжает и дальше влиять на состояние организма.

В своем исследовании онколог Хьюго Аэртс из Гарвардского университета и его команда проанализировали данные о здоровье более 27 тыс. человек, собранные в двух отдельных категориях: исследовании сердца и исследовании легких. У этих людей проверяли состояние их тимуса, а затем полученные данные проанализировали с помощью искусственного интеллекта.

Оказалось, что здоровье тимуса последовательно связано с низшей смертностью от всех причин, а также снижением заболеваемости раком легких и низшей смертностью от сердечно-сосудистых болезней.

Ученые отмечают, что полученные результаты еще предстоит проверить в будущих исследованиях, но уже сейчас стоит “обновить” понимание того, как тимус может способствовать продолжительности жизни у взрослых людей.

Ухудшить состояние этого органа могут курение, ожирение и хроническое воспаление. Чем эта железа здоровее, тем она больше поможет защитить организм, обеспечивая лучшую иммунную функцию. Однако воспаление и вредные привычки могут повредить железу, которая ослабевает и уменьшается с возрастом.

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