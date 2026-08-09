Стиль жизни Здоровье и красота

Защищает от болезней: ученые пересмотрели влияние неважного органа на здоровье

Марина Слизовская 09 августа 2026, 10:00 2 мин.
Влияние тимуса на здоровье
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь