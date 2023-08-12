Они неутомимо спасают котиков, собак, и всех животных, которые нуждаются в помощи. Особенно их работа стала незаменимой во время войны, когда тысячи хвостиков страдают от взрывов и стресса.
13 августа в Украине отмечают День ветеринара. А мы подготовили для тебя теплые и искренние поздравления с Днем ветеринара, которые ты можешь отправить врачу.
Поблагодарить за спасение и лечение животных никогда не бывает лишним. Особенно в профессиональный праздник. Поэтому мы собрали для тебя поздравления в прозе и стихах для ветеринаров в этот день. Выбирай, что понравилось больше всего, и присылай врачу своего четырехлапого.
Чтобы кошка не болела,И здоровым песик был,Вмиг берёшься ты за дело,Не жалея своих сил!
Пусть ветеринара должностьОчень ценится всегда,И успех, прибавив скорость,В дверь ворвётся без труда!
Чтобы кошка не болела,И здоровым песик был,Вмиг берёшься ты за дело,Не жалея своих сил!
Пусть ветеринара должностьОчень ценится всегда,И успех, прибавив скорость,В дверь ворвётся без труда!
С Днем ветеринара я вас поздравляю,От всей души вам радости желаю!Спешите вы к нашим питомцам всегда,Когда приключилась большая беда.
Кто лапу поранил, кто хвост прищемил,Вы лечите тех, кто нам дорог и мил.Мы вам благодарны за ваше тепло,За ловкие руки, за сердца добро!
С Днем ветеринара я вас поздравляю,От всей души вам радости желаю!Спешите вы к нашим питомцам всегда,Когда приключилась большая беда.
Кто лапу поранил, кто хвост прищемил,Вы лечите тех, кто нам дорог и мил.Мы вам благодарны за ваше тепло,За ловкие руки, за сердца добро!
Пусть ваши пациентыПоменьше скалятся на вас.Пусть только благодарностьИсходит из их глаз.
Пусть будут будни прощеБез экстренных проблем,Пусть будет больше радостныхНа работе у вас тем.
Пусть ваши пациентыПоменьше скалятся на вас.Пусть только благодарностьИсходит из их глаз.
Пусть будут будни прощеБез экстренных проблем,Пусть будет больше радостныхНа работе у вас тем.
В этот же день профессиональный праздник отмечают и строители. Читай подробнее о Дне строителя.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.