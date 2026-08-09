Они неутомимо спасают котиков, собак, и всех животных, которые нуждаются в помощи. Особенно их работа стала незаменимой во время войны, когда тысячи хвостиков страдают от взрывов и стресса.

Во второе воскресенье августа в Украине отмечают День ветеринара. В этом году праздник припадает на 9 августа. Мы подготовили для тебя теплые и искренние поздравления с Днем ветеринара, которые ты можешь отправить врачу.

С Днем ветеринара! Искренние и приятные поздравления в прозе и стихах

Поблагодарить за спасение и лечение животных никогда не бывает лишним. Особенно в профессиональный праздник. Поэтому мы собрали для тебя поздравления в прозе и стихах для ветеринаров в этот день. Выбирай, что понравилось больше всего, и присылай врачу своего четырехлапого.

С Днем ветеринара! Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов и вдохновения. Пусть работа всегда доставляет удовольствие, а пациенты будут здоровыми и счастливыми.

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Ваша работа очень важна и нужна. Спасибо за здоровье наших любимцев и неутомимую работу!

Днем ветеринара! Ваша работа очень важна и нужна. Спасибо за здоровье наших любимцев и неутомимую работу! Ваша профессия — призвание, требующее большой любви к животным и силе. Спасибо за то, что вы каждый день делаете возможное и невозможное, чтобы наши пушистики были здоровыми.

призвание, требующее большой любви к животным и силе. Спасибо за то, что вы каждый день делаете возможное и невозможное, чтобы наши пушистики были здоровыми. В этот день я поздравляю Вас с Днем ветеринара! Вы не просто врачи, а настоящие герои, которые дарят жизнь и здоровье сотням пушистиков. С праздником!

С Днем ветеринара! Ваши старания, любовь к животным и чуткость творят настоящие чудеса. Пусть у Вас всегда будут вдохновение, энергия и сила.

Поздравляю с Днем ветеринара! Здоровья, радости и благодарных хвостиков рядом. Ты спасаешь жизни — и это невероятно ценно!

Поздравляю с профессиональным праздником — Днем ветеринара! Желаю неистощимой энергии, благодарных пациентов, профессионального роста и простого человеческого счастья. Пусть добро, которое ты даришь, всегда возвращается сторицей.

С Днем ветеринара! Пусть в твоей жизни будет больше мурлыкания, чем волнений, и минимум укусов. Твоя работа — это настоящее призвание. Спасибо за то, что спасаешь наших четырехлапых!

Поздравления с Днем ветеринара в стихах

Чтобы кошка не болела,

И здоровым песик был,

Вмиг берёшься ты за дело,

Не жалея своих сил! Пусть ветеринара должность

Очень ценится всегда,

И успех, прибавив скорость,

В дверь ворвётся без труда!

С Днем ветеринара я вас поздравляю,

От всей души вам радости желаю!

Спешите вы к нашим питомцам всегда,

Когда приключилась большая беда. Кто лапу поранил, кто хвост прищемил,

Вы лечите тех, кто нам дорог и мил.

Мы вам благодарны за ваше тепло,

За ловкие руки, за сердца добро!

Пусть ваши пациенты

Поменьше скалятся на вас.

Пусть только благодарность

Исходит из их глаз. Пусть будут будни проще

Без экстренных проблем,

Пусть будет больше радостных

На работе у вас тем.

В этот же день профессиональный праздник отмечают и строители. Читай подробнее о Дне строителя.

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