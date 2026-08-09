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Поздравления с Днём ветеринара в стихах и прозе: для тех, кто ежедневно спасает четырехлапых

Анастасія Грубрина, журналист сайта 09 августа 2026, 09:00 3 мин.
поздравления с днем ветеринара
Фото Unsplash

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