Люди, которые восстанавливают Украину! Когда день строителя 2024 года: дата и история праздника

День строителя — профессиональный праздник для всех представителей этой профессии: инженеров, прорабов, ремонтных специалистов, рабочих ЖКХ и других структур, относящихся к индустрии стройки.

В 2024 году украинцы будут отмечать День строителя 11 августа.

Перед строителями и всеми причастными к этой профессии встала важная миссия — отстроить Украину и сделать это лучше, чем было: технологичнее, более инновационно и крепче.

11 августа следует поздравить строителей с профессиональным праздником, ведь их руками строится не только жилье, но и вся Украина. А подробнее об истории праздника читай дальше.

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День строителя — история праздника

День строителя начали отмечать еще при Советском Союзе. В Украине его официально установили в 1993 году Указом президента в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов.

С тех пор до сих пор оно отмечается во второе воскресенье августа.

Строитель — важная профессия, однако она имеет потенциальный риск для жизни. Известно, что ее представители могут получить серьезные травмы, особенно это касается тех, кто причастен к выполнению строительных работ.

И все же строители работают, чтобы создавать качественное жилье для украинцев. Даже несмотря на обстрелы они помогают людям приводить дома в порядок после атак врага.

Тебя может интересовать, будет ли выходной на День строителя в 2024 году? С началом полномасштабного вторжения и введения военного положения, дополнительные выходные кроме субботы и воскресенья отменили.

Во второе воскресенье августа профессиональный праздник празднуют еще и ветеринары. Читай о Дне работников ветеринарной медицины в материале.

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