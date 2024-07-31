Люди, которые восстанавливают Украину! Когда день строителя 2024 года: дата и история праздника

День строителя — профессиональный праздник для всех представителей этой профессии: инженеров, прорабов, ремонтных специалистов, рабочих ЖКХ и других структур, относящихся к индустрии стройки.
В 2024 году украинцы будут отмечать День строителя 11 августа.
Перед строителями и всеми причастными к этой профессии встала важная миссия — отстроить Украину и сделать это лучше, чем было: технологичнее, более инновационно и крепче.
11 августа следует поздравить строителей с профессиональным праздником, ведь их руками строится не только жилье, но и вся Украина. А подробнее об истории праздника читай дальше.
День строителя начали отмечать еще при Советском Союзе. В Украине его официально установили в 1993 году Указом президента в поддержку инициативы работников строительства и промышленности строительных материалов.
С тех пор до сих пор оно отмечается во второе воскресенье августа.
Строитель — важная профессия, однако она имеет потенциальный риск для жизни. Известно, что ее представители могут получить серьезные травмы, особенно это касается тех, кто причастен к выполнению строительных работ.
И все же строители работают, чтобы создавать качественное жилье для украинцев. Даже несмотря на обстрелы они помогают людям приводить дома в порядок после атак врага.
Тебя может интересовать, будет ли выходной на День строителя в 2024 году? С началом полномасштабного вторжения и введения военного положения, дополнительные выходные кроме субботы и воскресенья отменили.
Во второе воскресенье августа профессиональный праздник празднуют еще и ветеринары. Читай о Дне работников ветеринарной медицины в материале.
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