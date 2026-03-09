Без укрытия не построят: Зеленский подписал закон об обязательных хранилищах во всех новостройках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4778-IX, коренным образом меняющий подход к гражданской защите. Теперь ни один новый жилой комплекс или объект критической инфраструктуры не сможет быть введен в эксплуатацию, если он не оборудован надлежащим укрытием.

Строительство защитных сооружений теперь обязательно для инфраструктуры

Подписанный документ не просто вводит обязательность бетонных стен, а создает комплексную экосистему безопасности. Ключевым изменением является интеграция защитных сооружений в градостроительную документацию.

Это означает, что наличие и характеристики укрытий теперь закладываются еще на этапе проектирования городских кварталов, а не прилагаются как временное решение. Закон направлен на выполнение следующих задач:

Обязательно строительство защитных сооружений во всех новых объектах жилищной и социальной инфраструктуры.

Создание сети центров и классов безопасности в общинах, что позволит проводить системное обучение населения правилам гражданской защиты.

Цифровизация учета, которая предполагает создание прозрачных реестров аттестованных аварийно-спасательных служб и пожарно-спасательных подразделений.

Уточнение полномочий, разграничивающее ответственность между государственной властью и местным самоуправлением в вопросах содержания и развития фонда защитных сооружений.

Для рядового гражданина этот закон означает, что покупка квартиры в новостройке теперь автоматически гарантирует наличие безопасного места на случай чрезвычайной ситуации. Для застройщиков же правила игры ужесточаются: проект не пройдет государственную экспертизу без раздела о гражданской защите.

Кроме того, закон устраняет устаревшие терминологические несогласованности, ранее позволявшие манипулировать статусом подвальных помещений, выдавая их за укрытие без надлежащего оборудования.

Особое внимание уделяется работе в особый период. Закон обеспечивает эффективную координацию всех субъектов гражданской защиты, что критически важно для быстрой ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Интеграция современных центров безопасности в общинах позволит помочь спасателям ближе к людям, сокращая время реагирования на вызовы.

Документ вступил в силу, и теперь правительство должно привести в соответствие с ним ряд подзаконных актов, определяющих конкретные технические требования к новым укрытиям.

