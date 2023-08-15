Бомбоубежище под хрущёвкой — не вариант! Новые нормы строительства и восстановления укрытий в Украине

Украина сейчас нуждается в современных бомбоубежищах, где каждый может комфортно и безопасно переждать воздушную угрозу. Конечно, советские подвалы под хрущевками не очень подходят на эту роль.

Чтобы повысить уровень безопасности, комфорта и инклюзивности, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины утвердило проект новых государственных строительных норм (ДБН).

Проект Защитные сооружения гражданской защиты ДБН В.2.2-5:2023 разработали в сотрудничестве с Министерством обороны, ГСЧС, Минсоцполитики, Минобразования, Минздрава.

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А также проектными и научно-исследовательскими институтами, архитекторами и конструкторами, застройщиками и представителями экспертной общественности.

Прес-служба Минвосстановления сообщает, что нормы начнут применять уже с 1 ноября при строительстве и проектировании новых укрытий, а также при реконструкции и восстановлении существующих.

Что предполагает новый проект

Согласно новым нормам все проекты восстановления жилых и общественных зданий, в том числе и школ, больниц, садов, должны будут предусматривать правильно оборудованные убежища.

Так, предусмотрен ряд норм, которому должно соответствовать каждое гражданское здание с 1 ноября.

Все защитные сооружения должны соответствовать стандартам инклюзивности, включая физическую безбарьерность.

Это требование в рамках флагманского проекта Безбарьерное восстановление, целью которого является 100% соответствие всех проектов восстановления стандартам безбарьерности.

Такие постройки должны быть оборудованы пандусами для людей с инвалидностью. Если их невозможно обустроить, рекомендуется использовать подъемные устройства и механизмы.

Также в укрытиях должны быть обустроены системы визуальной и тактильной навигации, контрастная маркировка на лестнице и порогах.

Во время нового строительства обязательно обустройство минимум одного универсального санитарно-гигиенического помещения. Его должны рассчитать на каждые 200 человек.

При строительстве, проектировании и реконструкции ДБН учтут не только реалии военного времени, но и международный опыт по устройству гражданской защиты.

Проект ДБН В.2.2-5:2023 опубликован на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В течение месяца он будет зарегистрирован, а его контрольный экземпляр появится в свободном бесплатном доступе для использования при проектировании зданий.

К тому времени Минвосстановление будет предоставлять экспертные консультации представителям строительного рынка относительно особенностей новых ДБН и их внедрения на практике.

Каждый день Россия атакует гражданские объекты и угрожает жизни мирных жителей. Поэтому вопрос инклюзивности и качества сооружений гражданской защиты является важным и насущным.

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