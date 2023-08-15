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Бомбоубежище под хрущёвкой — не вариант! Новые нормы строительства и восстановления укрытий в Украине

Вероника Кононенко, редактор сайта 15 августа 2023, 11:03
споруди цивільного захисту
Фото: Pexels

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