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Сложится за секунду, как бумажный! Какие здания наиболее опасны во время ракетного удара и как из них спастись

Cергей Костеж, Журналист программы Факти-ICTV 21 февраля 2023, 08:00
як врятуватись під час ракетного удару
Фото: Unsplash, ГСЧС/Facebook

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