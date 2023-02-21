Сложится за секунду, как бумажный! Какие здания наиболее опасны во время ракетного удара и как из них спастись

Россия не прекращает нанесение ракетных ударов по городам Украины. Поэтому остается актуальным вопрос, у каких домов больше шансов устоять и можно ли вообще защититься от ракетной агрессии. Опыт выживших и практичные советы спасателей также могут пригодиться.

У каких домов больше шансов устоять во время ракетной атаки

Архитектор Дмитрий Макагон рассказывает, что наиболее опасными могут быть обычные советские панельные дома.

Они составляют большую часть нашего жилищного фонда. И, как показали удары по Днепру, Киеву или Мариуполю — разрушаются сильнее всего.

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В Бородянке были такие дома, в одном из них кусок просто отрезало. Это специфика разрушения панельных конструкций: если они падают, сразу все и полностью.

Такие строения складываются достаточно быстро. Следовательно, шансов выжить у тех, кто внутри — достаточно мало.

Панельное здание разрушается от сильного горизонтального взрыва, сносит главную опору, боковые стены. А дальше этажи под своим весом начинают складываться, как карточный дом, и на это все может понадобиться всего несколько секунд.

Еще одна проблема, на которую указывает архитектор Дмитрий Макагон — это стыки панелей. Они крепятся друг к другу очень слабо. После попадания ракеты верхние этажи разрушаются, а затем плиты в конечном итоге становятся снарядом, который сносит этажи ниже друг за другом.

Спасатель Максим Жилко вспоминает, что часто выжить удается тем, кто соблюдает правило двух стен и выбежал вовремя ближе к центру дома. Но это правило не всегда поможет. Панельки на такие нагрузки не рассчитаны, потому что строились в скорые скроки.

В отличие от панельных зданий, монолитно-каркасным бетонным конструкциям удается лучше выстоять после ракетных ударов. Более того — там в результате такого же бомбового попадания жители с большей вероятностью могут выжить. Людей спасает бетон, а точнее — 50-сантиметровая стена.

Как рассказывает жительница одного из таких домов Елена, которая выжила после ракетного удара, сначала люди даже не поняли, что бомба попала именно в их дом. Женщина узнала это, когда позвонил знакомый, который в то время находился на улице.

Говорю: “Где-то прилетело, но все нормально, мы живы”. А он отвечает: “Лена, у тебя пол-дома снесло”.

Сейчас в доме проблемы с лифтами и отоплением, но главное — люди в нем выжили.

Дмитрий Макагон объясняет, что монолитно-каркасная конструкция значительно надежнее панели, так как имеет больше связей между элементами. А потому такие дома не складываются за секунды.

Здание построено по новым нормам, усиленными требованиями к устойчивости и надежности.

Еще один вид построек — это классические кирпичные. Их начали строить гораздо раньше панельных или монолитно-каркасных, но это не значит, что они не способны выдержать ракетный удар.

Знаменитый отель Украина в центре Чернигова несмотря на попадание баллистической ракеты и значительные разрушения, все же устоял, чего бы ни случилось с панельным зданием. Поскольку кирпич — более безопасный материал, который поглощает импульс удара.

Дмитрий Макагон добавляет, что на самом деле это тоже не очень надежная конструкция, поскольку если выбивается одна стена, то и плиты начинают складываться одна за другой.

Что делать, чтобы спастись во время ракетной атаки

Первый совет от спасателей — бежать вглубь дома. И также важно находиться подальше от окон. Это подтверждают рассказы переживших удары.

Жена и дочь были в прихожей. Это хорошо, потому что большая оконная рама из гостиной в противоположную стену влетела! — говорит житель Чернигова Алексей Ребелько, переживший ракетный удар.

Но если не успеваешь выйти из комнаты, можно спрятаться за шкаф или, например, под стол. Они спасут от обломков.

Спасатель Артур Моркотенко объясняет, что нужно встать не в полный рост, а на четвереньки, поближе к шкафу, к стене, на которую ляжет нагрузка в виде плиты или балки.

Но если все же человек оказался под завалом, то, прежде всего, главное не паниковать. Если начинаешь нервничать, то чаще дышишь и быстрее тратится ценный воздух. Также ни в коем случае не стоит пытаться вылезть своими силами.

Можно повлечь за собой разрушение и навредить себе. Это может привести к разрушению одной доски, на которой все держится, что вызовет завал и человек может погибнуть.

А еще спасатели советуют всегда носить с собой мобильный телефон. Он может помочь в поисках под завалами. Так можно дозвониться работникам ГСЧС.

Спасатель Максим Жилко объясняет, что по телефону нужно сообщить, на каком этаже была квартира и в какой комнате в момент попадания находился человек. Это необходимо, чтобы работники ГСЧС знали, куда им нужно двигаться и где искать.

Если же нет телефона, то желательно иметь при себе хоть какой-то предмет, издающий звук. Это важно, поскольку если человек будет кричать сам, то быстрее использует воздух.

Может, это смешно, но полезно иметь с собой свисток или клаксоны на батарейках, — добавляет Артур Моркотенко.

Но какими бы ни были хитроумными способы и технологии, каким бы ни был прекрасный дом, единственный вариант на 100% остаться в живых — это укрытие. Поэтому не стоит пренебрегать укрытиями или игнорировать воздушные тревоги.

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