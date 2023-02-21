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Складається за секунду, як паперовий! Які будівлі найбільш небезпечні під час ракетного удару та як з них врятуватись

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 21 Лютого 2023, 08:00
як врятуватись під час ракетного удару
Фото: Unsplash, LIGA.net

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