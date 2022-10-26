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Відбудовувати Україну потрібно вже зараз — що потрібно змінити у містобудуванні та яку роль у цьому відіграють жінки

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Жовтня 2022, 17:00
Відбудова України
Фото: Pexels, Facebook

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