Жінки під час війни: нові виклики. Поєднання материнства, особистого розвитку і роботи — СПЕЦПРОЕКТ

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Вікторія Мельник, редакторка сайту Даніела Долотова, редакторка сайту Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 24 Жовтня 2022, 18:30
жінки під час війни
Фото: Getty Images

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