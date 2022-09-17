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Рани загоюються — і ми знову йдемо в бій! Рятувальник ДСНС про роботу героїв без зброї під час війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Вересня 2022, 18:00
Ігор Гетало
Фото: Instagram

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