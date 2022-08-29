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Врятувала від вогню чоловіка та матір, тягнула на тачках дві доби. Війна та історія героїзму українки

Артем Сорокін, журналіст програми Вікна-новини Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 18:35
Історія жінки, яка врятувала з пожежі чоловіка та матір
Фото: Артем Сорокін

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