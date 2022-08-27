Розповіді

Відчуття холоду тепер весь час зі мною: історія чоловіка, який втратив всю свою родину під Ірпенем

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Серпня 2022, 21:00
історія чоловіка, який втратив свою родину під Ірпенем
Фото: Facebook

Більше новин
Дитина не любить батьків
“Я не люблю своїх батьків. Чи нормально це та як будувати стосунки з ними?”
Відчуття холоду тепер весь час зі мною: історія чоловіка, який втратив всю свою родину під Ірпенем
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Трансжири
Рафінована шкода: чим небезпечні трансжири та чому їх варто уникати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Відчуття холоду тепер весь час зі мною: історія чоловіка, який втратив всю свою родину під Ірпенем
Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Стосунки на відстані - поради психологів, як зберегти близькість
Стосунки на відстані — незабутній досвід. Поради психологинь, як прожити його гармонійно і що робити, якщо розлука змінила вас
Фільми на реальних подіях
Коли немає сил — надихайся кіноісторіями! Топ фільмів, знятих за реальними подіями

Відео
Відчуття холоду тепер весь час зі мною: історія чоловіка, який втратив всю свою родину під Ірпенем

Ті, хто допомагає не словом, а ділом — Forbes оновив рейтинг країн-друзів України
0:03:15
Обстріл Харкова 27.08.2022 - постраждало середмістя
На дорозі величезна вирва, але харків’яни не здаються — наслідки російського обстрілу центру міста
Ситуація на фронті в Україні 27.08.2022 - що відбувається в Херсоні
Або росіяни йдуть звідти, або гинуть — Олег Жданов розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку
0:03:28
Прикордонники
Українські прикордонники відверто про перші дні вторгнення: ми стримували орди росіян, як могли
День авіації України - привітання українських льотчиків
Вони стали героями для кожного з нас — привітання для українських льотчиків до Дня авіації
0:15:26
Олексій Данілов
Ми не дійдемо до переговорів Мінськ-3! Секретар РНБО Данілов про шляхи миру для України
Відчуття холоду тепер весь час зі мною: історія чоловіка, який втратив всю свою родину під Ірпенем
Загинула мати з двома дітьми і ще двоє людей. Росіяни вгатили по житлових будинках в окупованій Кам’янці
З якими проблемами стикаються жінки в українській армії
Проблеми жінок на війні: з якими викликами стикаються захисниці в українській армії
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 27 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 27 серпня
0:02:14
Новоандріївка
Під Запоріжжям агрономи підірвалися на російській міні в комбайні — дивом вижили
Більше відео
Jamala
Читати далі
Сила — в нашій незламності! Джамала про допомогу Україні, участь у польських Танцях із зірками та свою найбільшу мрію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь