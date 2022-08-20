Без даху над головою, з розбитими вікнами і дірами у стінах. Ірпінці чекають на допомогу

В Ірпені понад півтисячі будинків потребують поточного чи капітального ремонту.

Втім, поки ремонтів у місті не проводять. Коштів, аби полагодити все самотужки, у більшості містян немає.

Сказали: “чекайте на рішення комісії”. Комісія сказала, що в нашому будинку потрібно провести інструментальне дообстеження. Коли воно буде — невідомо. Потім це дообстеження надішлють у район на підтвердження. А дощ іде щодня, руйнується споруда — тобто часу немає, — розповідає жителька Ірпеня.

У мерії пообіцяли, що до кінця осені усі роботи планують завершити та люди зможуть провести зиму уже у власних оселях.

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