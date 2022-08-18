Світ

Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Серпня 2022, 19:38
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