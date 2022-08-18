Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові

Візити світових лідерів до України продовжуються. Сьогодні у Львові Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Читай, про що говорили голови країн та який документ підписали за результатами зустрічі.

Меморандум про повоєнну відбудову України

У присутності Зеленського та Ердогана сьогодні підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури України. Він передбачає участь Туреччини в повоєнній відбудові нашої країни.

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Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

Туреччина — наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відбудові зруйнованої Росією інфраструктури.

Турецький бізнес має великий досвід у будівництві доріг і мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів, і зарекомендував себе як надійний партнер, — сказав Кубраков.

Першим спільним проектом буде відбудова мосту в селі Романівка Київської області. Зруйноване на початку повномасштабного вторгнення сполучення Бучі та Ірпеня зі столицею допомогло зупинити наступ росіян на Київ.

Проте нині Україні потрібно відновити цей важливий логістичний вузол.

Окрім цього, лідери України та Туреччини обговорили реалізацію зернового експорту. Зеленський відзначив провідну роль Туреччини й особисто Ердогана в допомозі подолати глобальну продовольчу кризу, яку штучно створив Кремль.

Візит президента Туреччини до України — вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни, — зазначив Зеленський.

На порядку денному також була ситуація навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж Росії. Обидва президенти погодились, що це один з найбільших ризиків війни РФ проти України, який може мати катастрофічні наслідки для всього світу.

Росіяни прагнуть від’єднати захоплену ними Запорізьку атомну електростанцію, яку постійно обстрілюють з артилерії, від української мережі. Дізнайся, що відбувається на ЗАЕС.

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