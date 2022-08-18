Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС

Російські військові — терористи, а сама РФ — країна-терорист. Ми чекаємо, доки весь світ визнає це та офіційно заявить — країна-терорист має бути повністю ізольована від решти. Те, що зараз чинять росіяни в Енергодарі, становить пряму загрозу не лише українцям, а й значній частині людства на планеті Земля.

Росіяни прагнуть від’єднати захоплену ними Запорізьку атомну станцію, яку постійно обстрілюють з артилерії, від української мережі. Це — один з імовірних планів окупантів, кажуть фахівці. Нині Україна розглядає будь-які варіанти розвитку подій на станції, включно з радіаційною аварією.

Готовність екстрених служб до всього, що може трапитися через дії загарбників у Запоріжжі інспектували високопосадовці, які заявили: те, що росіяни роблять із Запорізькою АЕС, — ядерний тероризм.

Зараз фахівці стверджують — радіаційний фон поблизу ЗАЕС є в межах норми. Для людини прийнятною є доза до 0,3 мікрозіверта на годину.

Проте служби порятунку людей проводять навчання, щоб знати, як діяти у критичній ситуації. А міністр енергетики України Герман Галущенко каже: небезпека найбільшої ядерної катастрофи людства буде висіти над нами доти, доки на ЗАЕС будуть росіяни.

Обстріли ЗАЕС — ознака ядерного тероризму. А небезпеку визнаємо не лише ми, а й увесь цивілізований світ.

Що відбувається на Запорізькій атомній електростанції?

За словами обласних посадовців, зараз на станції перебуває до півтисячі озброєних окупантів. До того ж вони розмістили свою важку техніку в машинних залах енергоблоків.

Міністр МВС України Денис Монастирський наголошує: вся відповідальність за ситуацію на ЗАЕС лежить на Росії.

— Ми маємо справу з державою-терористом, тож уся відповідальність за дії, які вчиняють російські військові, лягає на Росію на довгі роки.

Також Монастирський нагадав, що українцям варто готуватися до будь-яких сценаріїв навколо Запорізької АЕС.

Плани росіян

Президент Енергоатому Петро Котін впевнений, що окупанти планують від’єднати Запорізьку атомку від України та під’єднати до російської енергосистеми, у такий спосіб крадучи українську паливну енергетику. Ймовірно, прокладати шлях хочуть через тимчасово окупований Крим.

До того ж імовірною є провокація, яку підготувала Росія. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, раніше Міноборони РФ повідомило про нібито підготовку Україною “резонансної провокації на Запорізькій АЕС під час візиту до України Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша”. Зауважимо, що коли Росія повідомляє про подібні речі, вони дивним чином трапляються. От тільки винуватцями обстрілів чи провокацій є саме сторона, яка про це анонсувала — Росія.

Тож Україна не виключає, що Росія може знову вдатися до провокативного обстрілу Запорізької АЕС, щоб звинуватити в цьому українських захисників.

А раніше ми пояснювали, чим можливий вибух на АЕС у Запоріжжі загрожує Європі та чи вдасться сховатися від радіації за кордоном.

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