Хотят отсоединить от украинской сети? О возможных планах россиян на Запорожской АЭС

Российские военные — террористы, а сама РФ — страна-террорист. Мы ждем, пока весь мир признает это и официально заявит, что страна-террорист должна быть полностью изолирована от остальных. То, что сейчас делают россияне в Энергодаре, несет прямую угрозу не только украинцам, но и значительной части человечества на планете Земля.

Россияне стремятся отсоединить захваченную ими Запорожскую атомную станцию, постоянно обстреливаемую из артиллерии, от украинской сети. Это один из возможных планов оккупантов, говорят специалисты. В настоящее время Украина рассматривает любые варианты развития событий на станции, включая радиационную аварию.

Готовность экстренных служб ко всему, что может случиться из-за действий оккупантов в Запорожье, инспектировали высокопоставленные чиновники, заявившие: то, что россияне делают с Запорожской АЭС — ядерный терроризм.

Сейчас специалисты утверждают — радиационный фон возле ЗАЭС находится в пределах нормы. Для человека приемлема доза до 0,3 микрозиверта в час.

Однако службы спасения людей проводят обучение, чтобы знать, как действовать в критической ситуации. А министр энергетики Украины Герман Галущенко говорит: опасность величайшей ядерной катастрофы человечества будет висеть над нами, пока на ЗАЭС будут россияне.

Обстрелы ЗАЭС — признак ядерного терроризма. А опасность признаем не только мы, но и весь цивилизованный мир.

Что происходит на Запорожской атомной электростанции?

По словам областных чиновников, сейчас на станции находится около полутысячи вооруженных оккупантов. К тому же, они разместили свою тяжелую технику в машинных залах энергоблоков.

Министр МВД Украины Денис Монастырский отмечает, что вся ответственность за ситуацию на ЗАЭС лежит на России.

— Мы имеем дело с государством-террористом, поэтому вся ответственность за действия, совершаемые российскими военными, ложится на Россию на долгие годы.

Также Монастырский напомнил, что украинцам следует готовиться к любым сценариям вокруг Запорожской АЭС.

Планы россиян

Президент Энергоатома Петр Котин уверен, что оккупанты планируют отсоединить Запорожскую атомку от Украины и подключить к российской энергосистеме, таким образом воруя украинскую топливную энергетику. Вероятно, прокладывать путь хотят через временно оккупированный Крым.

К тому же вероятна провокация, которую подготовила Россия. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Так, ранее Минобороны РФ сообщило о якобы подготовке Украиной “резонансной провокации на Запорожской АЭС во время визита в Украину Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша”. Отметим, что когда Россия сообщает о подобных вещах, они странным образом случаются. Вот только виновниками обстрелов или провокаций является сторона, которая их анонсировала — Россия.

Украина не исключает: Россия может вновь прибегнуть к провокационному обстрелу Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом украинских защитников.

Ранее мы объясняли, возможен ли взрыв на АЭС в Запорожье и удастся ли спрятаться от радиации за границей.

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