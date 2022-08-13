От радиации за границу не убежишь! Чем может закончиться российский ядерный терроризм для всей Европы

План России по легитимизации своих войск на Запорожской атомной электростанции провалился. Большинство участников заседания Совбеза ООН, которое прошло в Нью-Йорке 11 августа, понимают цену коварных заявлений Кремля.

Накануне российские войска снова устроили провокацию и обстреляли территорию временно оккупированного ядерного объекта, несмотря на то, что именно Россия была инициатором созыва заседания Совбеза.

Глава МАГАТЭ по приглашению Украины заявил, что готов направить миссию на АЭС. Однако, по словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, сейчас это невозможно из-за позиции Москвы.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вывести всех военнослужащих и военную технику из станции. В ответ представитель России заявил, что Кремль не будет этого делать.

США подчеркнули, что именно Россия, которая оккупировала станцию, несет полную ответственность за все возможные риски. А они очень серьезные.

Для проживания может быть утрачена целая Запорожская область, прогнозируют в Госагентстве по управлению зоной отчуждения. Сколько погибших и пострадавших будет в случае бедствия — даже нельзя предположить.

Это может быть загрязнение вообще территории до двух миллионов квадратных километров. Зона отчуждения может быть в десять раз больше, чем сейчас Чернобыльская, — говорит заместитель председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максим Шевчук.

Хотя у Запорожской АЭС надежная система безопасности на случай аварии (чтобы не повторить Чернобыльский сценарий) она, как и любая атомная станция в мире, на войну не рассчитана.

Смотри, кто и как может остановить агрессора.

Россия беззастенчиво шантажирует всю Европу и продолжает ядерный терроризм. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на ЗАЭС и планах России на День независимости Украины.

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