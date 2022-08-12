Мы можем ожидать все что угодно: Данилов о ядерном шантаже и планах оккупантов на День Независимости

Сколько бы дней полномасштабной войны не прошло, украинцы, несмотря ни на что, продолжают активно вовлекаться в борьбу, пока оккупанты пытаются шантажировать весь мир ядерной угрозой.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на ЗАЭС и шантаже российских захватчиков, а также прокомментировал, что планирует Россия на День Независимости Украины.
РФ на сегодняшний день начала процедуру шантажа. Шантажа не только нашей страны, шантажа всей Европы, всего мира.
РФ на сегодняшний день начала процедуру шантажа. Шантажа не только нашей страны, шантажа всей Европы, всего мира.
АЭС — чрезвычайно опасный объект с точки зрения экологии. И если там что-нибудь произойдет, это можно будет приравнять к ядерному взрыву.
Запорожская АЭС является самой большой в Европе, имея шесть ядерных реакторов. Поэтому если она взорвется, катастрофа в Чернобыле будет казаться только цветочками.
Если там что-нибудь произойдет, как сказал наш президент Владимир Александрович, мы будем считать это применением ядерного оружия против нашей страны.
Если там что-нибудь произойдет, как сказал наш президент Владимир Александрович, мы будем считать это применением ядерного оружия против нашей страны.
К сожалению, сейчас нет доступа к территории станции и возможности узнать, в каком состоянии она находится. Работники АЭС сейчас фактически находятся в плену и должны выполнять свои обязанности под большим давлением.
И если эти люди будут вынуждены прекратить выполнять свои обязанности, неизвестно, какие последствия это может иметь.
У россиян не хватает мощностей во временно оккупированном Крыму, и у них есть желание подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Однако Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло.
Как только Крым вернется домой, мы сразу сделаем все необходимые процедуры. Там будет и вода, и электричество. Там будет совсем другая жизнь.
Как только Крым вернется домой, мы сразу сделаем все необходимые процедуры. Там будет и вода, и электричество. Там будет совсем другая жизнь.
Российские оккупанты ориентируются на определенные даты. Все у них построено на символах. Однако нам не стоит ориентироваться на определенные даты, поскольку у захватчиков есть свой план, заключающийся в уничтожении нас как страны.
Поэтому мы от этих подонков можем ожидать все что угодно.
Поэтому мы от этих подонков можем ожидать все что угодно.
Но наша основная задача — не допустить осуществления их планов. И мы уже доказали всему миру, что нас не захватить ни за пару, ни за месяцы. Весь мир в восторге, как мы противостоим так называемой второй армии мира.
Победа полностью будет только за нами, потому что правда всегда побеждает.
Победа полностью будет только за нами, потому что правда всегда побеждает.
Чтобы побеждать врага не только на поле боя, но и в информационном пространстве, нужно знать все о своей стране. Читай, когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника.
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