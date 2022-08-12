Мы можем ожидать все что угодно: Данилов о ядерном шантаже и планах оккупантов на День Независимости

Сколько бы дней полномасштабной войны не прошло, украинцы, несмотря ни на что, продолжают активно вовлекаться в борьбу, пока оккупанты пытаются шантажировать весь мир ядерной угрозой.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о ситуации на ЗАЭС и шантаже российских захватчиков, а также прокомментировал, что планирует Россия на День Независимости Украины.

РФ на сегодняшний день начала процедуру шантажа. Шантажа не только нашей страны, шантажа всей Европы, всего мира.

АЭС — чрезвычайно опасный объект с точки зрения экологии. И если там что-нибудь произойдет, это можно будет приравнять к ядерному взрыву.

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Запорожская АЭС является самой большой в Европе, имея шесть ядерных реакторов. Поэтому если она взорвется, катастрофа в Чернобыле будет казаться только цветочками.

Если там что-нибудь произойдет, как сказал наш президент Владимир Александрович, мы будем считать это применением ядерного оружия против нашей страны.

К сожалению, сейчас нет доступа к территории станции и возможности узнать, в каком состоянии она находится. Работники АЭС сейчас фактически находятся в плену и должны выполнять свои обязанности под большим давлением.

И если эти люди будут вынуждены прекратить выполнять свои обязанности, неизвестно, какие последствия это может иметь.

Могут ли оккупанты использовать еще каким-то образом АЭС в свою пользу

У россиян не хватает мощностей во временно оккупированном Крыму, и у них есть желание подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. Однако Украина будет делать все возможное и невозможное, чтобы этого не произошло.

Как только Крым вернется домой, мы сразу сделаем все необходимые процедуры. Там будет и вода, и электричество. Там будет совсем другая жизнь.

Какие “сюрпризы” россияне готовят ко Дню Независимости Украины

Российские оккупанты ориентируются на определенные даты. Все у них построено на символах. Однако нам не стоит ориентироваться на определенные даты, поскольку у захватчиков есть свой план, заключающийся в уничтожении нас как страны.

Поэтому мы от этих подонков можем ожидать все что угодно.

Но наша основная задача — не допустить осуществления их планов. И мы уже доказали всему миру, что нас не захватить ни за пару, ни за месяцы. Весь мир в восторге, как мы противостоим так называемой второй армии мира.

Победа полностью будет только за нами, потому что правда всегда побеждает.

Чтобы побеждать врага не только на поле боя, но и в информационном пространстве, нужно знать все о своей стране. Читай, когда День Независимости Украины и какая история государственного праздника.

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