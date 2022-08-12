Ми можемо очікувати все що завгодно: Данілов про ядерний шантаж та плани окупантів на День Незалежності

Скільки б днів повномасштабної війни не минуло, українці попри все продовжують активно залучатись до боротьби, поки окупанти намагаються шантажувати весь світ ядерною загрозою.

Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів про ситуацію на ЗАЕС та шантаж російських загарбників, а також прокоментував, що планує Росія на День Незалежності України.

РФ на сьогодні почала процедуру шантажу. Шантажу не тільки нашої країни, шантажу всієї Європи, всього світу.

АЕС — надзвичайно небезпечний об’єкт з точки зору екології. І якщо там щось станеться, це можна буде прирівняти до ядерного вибуху.

Запорізька АЕС є найбільшою у Європі, маючи шість ядерних реакторів. Тому, якщо вона вибухне, катастрофа у Чорнобилі здаватиметься лише квіточками.

Якщо там щось станеться, як сказав наш президент Володимир Олександрович, ми будемо вважати це застосуванням ядерної зброї проти нашої країни.

На жаль, зараз немає доступу до території станції та можливості дізнатись, у якому вона стані. Працівники АЕС наразі фактично перебувають у полоні та виконують свої обов’язки під чималим тиском.

І якщо ці люди будуть змушені припинити виконувати свої обов’язки, невідомо, які наслідки це може мати.

Чи можуть окупанти ще якось використати АЕС у своїх цілях



У росіян не вистачає потужностей в тимчасово окупованому Криму, тож вони планують підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Однак Україна робитиме все можливе та неможливе, щоб цього не сталося.

Щойно Крим повернеться додому, ми відразу зробимо всі необхідні процедури. Там буде і вода, і напруга. Там буде зовсім інше життя.

Які “сюрпризи” росіяни готують на День Незалежності України

Російські окупанти орієнтуються на певні визначні дати. Все у них побудовано на символах. Проте нам не варто орієнтуватись на певні дати, оскільки у загарбників є свій план, що полягає у знищенні нас як країни.

Тому ми від цих покидьків можемо очікувати все, що завгодно.

Та наше основне завдання — не допустити здійснення їхніх планів. І ми вже довели всьому світу, що нас не захопити ані за пару, ані за місяці. Весь світ у захваті, як ми протистоїмо так званій другій армії світу.

Перемога стовідсотково буде тільки за нами, тому що правда завжди перемагає.

Щоб перемагати ворога не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі, потрібно знати все про свою країну. Читай, коли День Незалежності України та яка історія державного свята.

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