Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС

Росія продовжує ядерний терор усього світу. Російські військові захопили Запорізьку АЕС — найбільшу у Європі. Ще на початку березня окупанти обстрілювали станцію, і там сталася пожежа. На щастя, реактори вціліли. Відтоді світ ніби сидить на ядерній пороховій бочці. Російські військові зберігають зброю на території АЕС та обстрілюють звідти населені пункти, розташовані поруч. А на початку серпня окупанти знову завдали ударів поруч з АЕС.

Попри такі терористичні дії окупантів, багато експертів запевняють: реактори ЗАЕС надійно побудовані. Старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк розповіла для Hromadske про безпеку Запорізької АЕС.

Конструкція АЕС

— Мережею ширяться історії про те, що атомні електростанції дуже гарно сконструйовані — і це правда. Та попри це ситуація наразі дуже небезпечна, — наголосила Паренюк.

Вона пояснює: такі електростанції стійкі до зовнішніх впливів. Вони здатні витримати землетруси, смерчі та навіть падіння легкого літака. Проте конструкції електростанцій не розраховані на обстріли з важкого озброєння.

Також під час роботи на АЕС важлива дисципліна та чітке дотримання правил. У березні, під час тяжких боїв, працівники станції були на зміні понад добу. За правилами, мають працювати лише вісім годин. Втомлена людина легше припускається помилок. Наукова співробітниця зауважила, що однією з причин аварії на Чорнобильській АЕС був людський фактор.

Безпека реакторів ЗАЕС

Запорізька АЕС налічує шість реакторів типу ВВЕР-1000/320. Вони дуже відрізняються від реакторів на ЧАЕС (РБМК-1000). Ректори Запорізької станції набагато безпечніші, тут інший принцип роботи води.

Вода, яка крутить турбіни для виробництва електроенергії, ізольована від води, яка перебуває безпосередньо поруч із паливними елементами. Саме тому вона не є радіаційно забрудненою. Якщо ця вода виллється назовні — це не призведе до радіаційного забруднення довкілля.

Про ліквідацію можливої аварії

Олена Паранюк наголошує, що у світі є досвід ліквідації подібних аварій. Проте на аварію на ЧАЕС були направлені сили з усього СРСР. Якщо станеться аварія на АЕС, то в умовах активних бойових дій Україні може не вистачити ресурсів на ліквідацію аварії.

Усьому світу варто пам’ятати: якщо станеться аварія на ЗАЕС, вона буде набагато страшнішою, ніж у Чорнобилі.

Наслідки можливої аварії на ЗАЕС

Якщо станеться аварія на ЗАЕС, то у довкілля виділяться радіоактивні ізотопи цезію, йоду і в менших кількостях — стронцію. Те саме було і після аварії на ЧАЕС.

В українців є дефіцит йоду в організму, тож його може змістити радіоактивний йод. Це призведе до онкологічних захворювань щитоподібної залози. Цезій заміщує калій, це теж призводить до ризиків захворювання на рак.

А стронцій, з погляду біології, є аналогом кальцію. В організмі людини теж відбуватиметься заміщення цих речовин. Це призводитиме до опромінення тканин і органів.

Росія не просто так використовує атомну електростанцію у своїй війні проти України. Раніше американський Інститут дослідження війни проаналізував, як та чому Росія використовує Запорізьку АЕС.

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