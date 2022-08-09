Безопасность конструкции энергоблоков и последствия возможной аварии — ученая о постройке Запорожской АЭС

Россия продолжает ядерный террор, угрожая всему миру. Российские военные захватили Запорожскую АЭС — крупнейшую в Европе. Еще в начале марта оккупанты обстреливали станцию, и там произошел пожар. К счастью, реакторы уцелели. С тех пор мир будто сидит на ядерной пороховой бочке. Российские военные хранят оружие на территории АЭС и обстреливают оттуда находящиеся рядом населенные пункты. А в начале августа оккупанты снова нанесли удары рядом с АЭС.

Несмотря на такие террористические действия оккупантов, многие эксперты уверяют: реакторы ЗАЭС надежно построены. Старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк рассказала для Hromadske о безопасности Запорожской АЭС.

Конструкция АЭС

— По сети ходят истории о том, что атомные электростанции очень хорошо сконструированы — и это правда. Но, несмотря на это, ситуация очень опасна, — подчеркнула Паренюк.

Она объясняет: такие электростанции устойчивы к внешним воздействиям. Они способны выдержать землетрясения, смерчи и даже падение лёгкого самолета. Однако конструкции электростанций не рассчитаны на обстрелы из тяжелого вооружения.

Также при работе на АЭС важна дисциплина и четкое соблюдение правил. В марте, во время тяжелых боев, работники станции были на смене более суток. По правилам, должны работать всего восемь часов. Уставший человек легче допускает ошибки. Научная сотрудница отметила, что одной из причин аварии на Чернобыльской АЭС был человеческий фактор.

Безопасность реакторов ЗАЭС

Запорожская АЭС насчитывает шесть реакторов типа ВВЭР-1000/320. Они сильно отличаются от реакторов на ЧАЭС (РБМК-1000). Ректоры Запорожской станции гораздо безопаснее, здесь другая работа воды.

Вода, крутящая турбины для производства электроэнергии, изолирована от воды, которая находится непосредственно рядом с топливными элементами. Именно поэтому она радиационно не загрязнена. Если эта вода выльется наружу, это не приведет к радиационному загрязнению окружающей среды.

О ликвидации возможной аварии

Елена Паранюк отмечает, что в мире есть опыт ликвидации подобных аварий. Однако на аварию на ЧАЭС были направлены силы со всего СССР. Если произойдет авария на АЭС, то в условиях активных боевых действий Украине может не хватить ресурсов на ликвидацию аварии.

Всему миру следует помнить, если произойдет авария на ЗАЭС, она будет гораздо страшнее, чем в Чернобыле.

Последствия возможной аварии на ЗАЭС

Если произойдет авария на ЗАЭС, то в окружающую среду выделятся радиоактивные изотопы цезия, йода и в меньших количествах — стронция. То же самое было и после аварии на ЧАЭС.

У украинцев есть дефицит йода в организме, поэтому его может сместить радиоактивный йод. Это приведет к онкологическим заболеваниям щитовидной железы. Цезий замещает калий, это тоже приводит к рискам заболевания раком.

Стронций же, с точки зрения биологии, является аналогом кальция. В организме человека тоже будет происходить замещение этих веществ. Это приведет к облучению тканей и органов.

Россия не просто так использует атомную электростанцию в своей войне против Украины. Ранее американский Институт исследования войны проанализировал, как и почему Россия использует Запорожскую АЭС.

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